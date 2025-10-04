Cách chức hiệu trưởng 1 trường mầm non ở Hà Tĩnh 04/10/2025 17:35

(PLO)- Bà Trần Thị Thanh Thủy bị cách chức hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm do có nhiều vi phạm trong quá trình quản lý.

Ngày 4-10, tin từ UBND xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật, cách chức hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm (xã Kim Hoa) đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.

Trước đó, bà Thủy cũng bị kỷ luật cách chức Bí thư chi bộ nhà trường.

Cổng Trường Mầm non Sơn Hàm.

Theo xác định của cơ quan chức năng, trong thời gian giữ cương vị hiệu trưởng, bà Thủy đã để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý, không chấp hành chỉ đạo của UBND xã và các cơ quan liên quan, ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như hoạt động giáo dục của đơn vị.

Đáng chú ý, từ tháng 7 đến tháng 9-2025, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sơn Hàm bị chậm lương, phụ cấp.

Theo báo cáo, sau khi UBND xã Kim Hoa tiếp nhận quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Quyết định 1598/QĐ-UBND, địa phương đã có hướng dẫn về thủ tục đổi con dấu, đăng ký chữ ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả lương. Đến nay, 7/8 trường trên địa bàn đã hoàn tất việc này và trả đủ lương tháng 7, 8, 9 năm 2025.

Riêng Trường Mầm non Sơn Hàm, do bà Thủy nhiều lần vắng mặt không lý do ở các cuộc họp, chậm thực hiện đăng ký chữ ký, tài khoản tại kho bạc nên đến nay, 15 cán bộ, giáo viên của trường vẫn chưa nhận được lương.

UBND xã Kim Hoa đã giao bà Trần Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm, tạm thời đảm nhiệm quyền Hiệu trưởng để giải quyết chế độ cho giáo viên. Lãnh đạo xã khẳng định đang phối hợp với kho bạc để hoàn tất việc chi trả lương cho các nhân viên, giáo viên Trường Mầm non Sơn Hàm.