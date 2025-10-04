Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên: 'Nhầm lẫn L, N ảnh hưởng đến sự tự tin của học sinh' 04/10/2025 13:39

(PLO)- Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N còn khá phổ biến.

Ngày 4-10, Sở GD&ĐT Hưng Yên tổ chức hội thảo chuyên đề với chủ đề "Giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N trong các cơ sở giáo dục".

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 1.700 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, với sự tham gia của gần 41.000 lãnh đạo, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên, khẳng định việc phát âm chuẩn tiếng Việt là nền tảng quan trọng giáo dục ngôn ngữ nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, xây dựng môi trường học đường chuẩn mực, bồi đắp tình yêu tiếng mẹ đẻ, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Hưng Yên phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: NTCC

"Tuy nhiên, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N vẫn còn tồn tại khá phổ biến, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực ngôn ngữ, khả năng học tập và sự tự tin của học sinh", ông Thuỵ cho hay.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, Sở đã ban hành kế hoạch về việc khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N cho tất cả bộ, giáo viên và học sinh giai đoạn 2025-2030, đồng thời phát động phong trào sâu rộng, toàn diện trong các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu, trong giai đoạn 2025-2026, 80% cán bộ, giáo viên khắc phục được lỗi phát âm; 50% học sinh cải thiện rõ rệt lỗi phát âm và viết chính tả.

Giai đoạn 2027-2030, 100% giáo viên phát âm chuẩn, 80% học sinh không còn nhầm lẫn L, N.

Cũng tại hội thảo, TS Lương Thị Hiền, Phó Trưởng khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã cung cấp những kiến thức khoa học nền tảng, giải đáp những vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp tổ chức các hoạt động rèn luyện phát âm, viết chính tả L và N phù hợp với từng cấp học, giúp cán bộ quản lý, giáo viên vận dụng hiệu quả vào thực tế giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ trong toàn ngành.

Thời gian tới, TS Hiền và đội ngũ chuyên gia của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình cụ thể để hỗ trợ khắc phục tình trạng nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N theo hướng "cầm tay chỉ việc", nhằm giúp Sở GD&ĐT Hưng Yên hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phát âm đúng, chuẩn 2 phụ âm đầu L và N.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã ban hành văn bản tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N cho cán bộ, giáo viên và tình trạng phát âm, viết chính tả nhầm lẫn giữa 2 phụ âm này đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục. Sở đề nghị các trường mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đưa nội dung trên thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và các năm học tiếp theo tại đơn vị. Đồng thời, các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền để khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện; tổ chức phát động phong trào thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần trong thời gian từ tháng 9-2025, hoàn thành trước 15-10.