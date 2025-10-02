Nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22: 'Em vui lắm vì được đi học' 02/10/2025 05:45

(PLO)- Huỳnh Thị Như Quỳnh hạnh phúc khi lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục lớp 6 ở tuổi 22.

Huỳnh Thị Như Quỳnh, phường Tân Tạo, TP.HCM, bắt đầu học lớp 6 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 6, phường Bình Tây từ đầu tháng 9-2025.

15 giờ sau khi tan làm, Quỳnh vội vã về nhà thay đồng phục, chuẩn bị sách vở rồi đến trung tâm để kịp giờ học vào lúc 18 giờ.

Huỳnh Thị Như Quỳnh, nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22, đang tranh thủ ôn bài trước khi vào lớp. Ảnh: NQ

Tuổi thơ mưu sinh và khát vọng đến trường

“Khoác lên mình bộ đồng phục em vui lắm, thấy mình trẻ hơn nhiều. Cuối cùng, dù chậm em đã được đi học!” - Quỳnh nói.

Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, Quỳnh phải tự lập, vừa đi làm, vừa tìm cách tiếp tục việc học. Do đó, việc được đi học là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Quỳnh.

Quỳnh kể khi sinh ra em không biết mặt bố, đến năm em 4 tuổi thì mẹ đi bước nữa. Từ đó, em về sống với ngoại. Để có tiền trang trải, hai bà cháu ngày nào cũng đi bán vé số, nhặt ve chai.

Đến năm 8 tuổi, Quỳnh theo học lớp phổ cập tiểu học buổi tối tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Mỗi buổi học tầm 2 tiếng, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

Lớp học của Như Quỳnh gồm 38 học viên, đa số đều lớn tuổi. Ảnh: NQ

Cuộc sống của Quỳnh thay đổi hoàn toàn khi bà ngoại bị tai biến liệt nửa người, không còn vận động được. Bà được đưa vào chùa Lâm Quang để chăm sóc và qua đời vào năm 2017.

Sau sự cố, Quỳnh chuyển về sống với chị họ, làm thêm việc bưng bê, bán cà phê. Năm 18 tuổi, nhờ có giọng nói tốt, Quỳnh được làm nhân viên bán hàng ở siêu thị cho đến nay.

“Em không thể làm nhân viên tiếp thị mãi. Em phải đi học để cải thiện kỹ năng, lấy một tấm bằng để có công việc ổn định hơn trong tương lai. Do đó, em đã trở thành nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22” - Quỳnh nói.

Để phục vụ cho công việc, Quỳnh luôn tự học hỏi, mua sách giáo khoa về học, cùng với sách bổ trợ để ôn luyện thêm. Đặc biệt, em thường học qua các bài giảng online.

Tuy nhiên, Quỳnh vẫn khao khát được đi học như các bạn. Quỳnh quyết định tiếp tục việc học tại trung tâm giáo dục thường xuyên sau khi được bạn giới thiệu thông qua nhóm học bổ túc trên mạng xã hội.

Quỳnh tìm hiểu rất kỹ về chương trình, môi trường học cũng như tỉ lệ đậu tốt nghiệp tại trường. Đầu tháng 7, em tới trung tâm tìm hiểu. Ngày nhận được thông báo vào học lớp 6, Quỳnh xúc động vì cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực.

“Giờ em mới tiếp tục việc học vì thời điểm này em đủ chín chắn để biết rằng mình cần phải làm gì, phải liên hệ ở đâu để có thể đến trường” - Quỳnh nói.

Nhờ có tinh thần tự học nên việc học của Quỳnh không gặp nhiều khó khăn. Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn rất quan tâm đến học viên, thường xuyên điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp. Vì thế, sau 3 tuần vừa học, vừa làm, em bắt nhịp khá tốt.

“Em thích nhất là môn Văn nhưng khó nhất là môn Toán vì khá phức tạp. Sắp tới, em sẽ học thêm tiếng Anh để xét tuyển vào đại học” - Quỳnh chia sẻ.

“Em tin rằng việc học không bao giờ là quá muộn. Ở độ tuổi này, khi em quay trở lại việc học cũng có nhiều ý kiến cho rằng học rồi lại thất nghiệp. Tuy nhiên, chỉ mình mới hiểu điều gì tốt nhất cho bản thân. Học sẽ đem lại kiến thức và cơ hội để thay đổi cuộc sống. Em sẽ học lên đại học vì 29 tuổi vẫn còn quá trẻ để em viết tiếp ước mơ của mình” - Quỳnh bộc bạch.

Thầy Nguyễn Thành Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm trao đổi với Quỳnh về bài phát biểu tại lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời. Ảnh: NQ

Lớp học đặc biệt

Khi ngoại mất, Quỳnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có có thể đi học. Lúc đó em mới 14 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu mất mát hay định hướng tương lai. Sự ra đi của ngoại khiến em sốc nặng, nhưng em tự nhủ phải đứng lên, tiếp tục sống và nỗ lực.

Em chưa từng nghĩ sẽ khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, càng không biết ở trung tâm giáo dục thường xuyên cũng có đồng phục như trường chính quy.

"Ngày đầu tiên được mặc bộ đồng phục ấy, em thấy mình như trẻ lại, như một học sinh thật sự. Em muốn một cuộc sống bình thường, không bệnh tật, không tai nạn, không biến cố ập đến – bởi vì với em, sự bình an là một điều quý giá" - Quỳnh nói.

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có bố mẹ bên cạnh, mất đi chỗ dựa từ bà ngoại, em gần như một mình tự lập từ nhỏ. Em tập trung làm việc, đọc sách, tự hoàn thiện bản thân. Thực ra, em vẫn từng mong được như các bạn – được bố mẹ đưa đi chơi, được vô tư – nhưng dần dần, khi tự lập, em không còn trách móc hay oán giận nữa. Em học cách tôn trọng quyết định của người khác và yêu thương bản thân.

Thầy Nguyễn Thành Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ lớp phổ cập buổi tối nơi Quỳnh đang theo học có đặc thù riêng, mỗi học viên một hoàn cảnh và đa số lớn tuổi.

Đối với Quỳnh, thầy Hoàng phải tư vấn từng bước để em biết cách trích lục hồ sơ từ trường cũ, hoàn thiện thủ tục, đủ điều kiện học tiếp.

Nhờ sự hỗ trợ đó, Quỳnh mới được trở lại lớp 6. Quỳnh viết văn hay lại có giọng nói rất truyền cảm. Chính vì thế, Quỳnh vừa được chọn phát biểu tại Lễ khai mạc “Tuần lễ Học tập suốt đời” của phường Bình Tây.

Là giáo viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Thị My Diên ấn tượng với tinh thần ham học của Quỳnh. Quỳnh đi học đầy đủ, rất nghiêm túc.

Lớp có 38 học viên với đủ độ tuổi và câu chuyện khác nhau. "Có nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22, có bạn đang điều trị ung thư, có bạn phải đi làm cả ngày, tối mới tranh thủ đi học. Có em nói với tôi rằng, chỉ buổi tối mới là lúc được "sống đúng nghĩa học sinh"...Vì thế, chỉ cần các em đến lớp đầy đủ là tôi đã thấy vui rồi, mọi vấn đề khác tính sau” - cô Diên nói.

Biết được nỗ lực vượt khó trên con đường đi tìm tri thức của Quỳnh, nhiều người đã liên hệ để động viên, khích lệ. Nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22 vừa nhận được học bổng 10 triệu đồng cùng với sách và cơ hội tham gia nhóm học tiếng Anh từ nhà văn, dịch giả Nguyễn Bích Lan và nhóm bạn của chị.