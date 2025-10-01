Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2025: TP.HCM hướng tới ‘Thành phố học tập toàn cầu’ 01/10/2025 09:50

Ngày 1-10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Tham dự lễ khai mạc ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (đứng giữa); bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cùng phất cờ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Ảnh: HẢI NHI

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay dù mỗi năm, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có một chủ đề riêng, song sự kiện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng xã hội học tập, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội học tập suốt đời, bình đẳng và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: HẢI NHI

“Năm nay, TP.HCM tiếp tục khẳng định một bước tiến mới: Học tập không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là động lực phát triển bản thân, làm chủ công nghệ, góp phần dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hùng cường” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Vì vậy, ông Hiếu cho hay mỗi người dân cần tích cực tự học, học tập suốt đời và coi chuyển đổi số trong học tập, lao động là nhiệm vụ cấp thiết.

“Tôi kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã, đặc khu, trường học, trung tâm, thiết chế văn hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mọi công dân được học tập thường xuyên, liên tục” - ông Hiếu nói.

Tham gia hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời còn có anh Trần Tiến Phước, hiện làm việc trong ngành thoát nước tại TP.HCM, vừa hoàn thành chương trình THPT. Ban ngày đi làm, buổi tối anh theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8.

Anh Phước chia sẻ, do hoàn cảnh trước đây chưa có điều kiện học hết THPT và thi tốt nghiệp nên nay khi có cơ hội, anh quyết tâm quay lại học để hoàn thành điều còn dang dở.

“Tôi muốn học để làm gương cho con, để con tin tưởng rằng học tập là con đường tốt nhất. Học tập giúp tôi có cơ hội bù đắp, có tấm bằng mà thời trẻ chưa làm được. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các em rằng đừng bỏ lỡ cơ hội, học tập không bao giờ là muộn” - anh Phước bày tỏ.

Được biết, cùng thời điểm, 168 phường, xã và đặc khu trên toàn TP cũng đồng loạt tổ chức lễ khai mạc nhằm lan tỏa tinh thần học tập suốt đời rộng khắp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2025 tiếp tục khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong xây dựng xã hội học tập - Thành phố học tập toàn cầu UNESCO.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao học bổng cho học sinh. Ảnh: HẢI NHI

Đây cũng là lời kêu gọi cán bộ, công chức, học sinh - sinh viên, người lao động và nhân dân thành phố tích cực rèn luyện kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong học tập, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 16 suất học bổng cho các gương điển hình trong học tập suốt đời.