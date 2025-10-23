Cách chức hiệu trưởng liên quan vụ sửa điểm từ yếu lên giỏi ở Quảng Ninh 23/10/2025 10:41

(PLO)- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (Quảng Ninh) bị cách chức sau vụ lùm xùm sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh.

Ngày 23-10, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), phường này đã có kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Trước đó, UBND phường Hà Lầm tiếp nhận đơn phản ánh liên quan đến một số vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm từ yếu lên giỏi, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

Phường Hà Lầm đã kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cách chức Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc. (Trong ảnh: Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, nơi xảy ra lùm xùm sửa điểm).

UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở kết quả xác minh, phường đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Theo đó, đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cách chức đối với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 18-10, mạng xã hội tại Quảng Ninh xôn xao với thông tin con của một cán bộ tại phường Hà Lầm được một lãnh đạo Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỉnh sửa điểm.

Điểm số được chỉnh sửa ở các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và tiếng Anh.