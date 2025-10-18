Xác minh thông tin sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh ở Quảng Ninh 18/10/2025 15:17

(PLO)- Ngành giáo dục Quảng Ninh, chính quyền địa phương đang xác minh thông tin sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh.

Ngày 18-10, mạng xã hội tại Quảng Ninh xôn xao với thông tin con của một cán bộ tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được một lãnh đạo Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỉnh sửa điểm từ yếu lên giỏi.

Điểm số được chỉnh sửa ở các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và tiếng Anh.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, nơi xôn xao thông tin về việc sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh.

Về thông tin này, đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết đã nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh và đang cho kiểm tra, xử lý.

Theo đó, đơn thư phản ánh về việc sửa điểm vào năm học 2024-2025 tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Hiện trường đã tiến hành sáp nhập và kiện toàn ban giám hiệu. Người bị tố cáo đang giữ chức phó hiệu trưởng của trường.

Theo đại diện lãnh đạo phường Hà Lầm, phường đang xác minh về vụ việc và nếu là sự thật thì cũng là lỗi từ người lớn, học sinh con của cán bộ bị tố sửa điểm hiện nay đang bị ảnh hưởng tinh thần.

“Phường đang trong quá trình xem xét xử lý các cá nhân nếu có vi phạm"- lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết.

Còn theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Sở đã tiếp nhận thông tin và cho phòng, ban chuyên môn xác minh. Nếu có vấn đề sẽ kiến nghị phối hợp với UBND phường Hà Lầm để xem xét xử lý.