Công an Quảng Ninh chặn đứng đường dây buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Luân 2 06/10/2025 18:30

(PLO)- Công an Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện 19 trong số 28 container được kiểm tra qua cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái chứa hàng lậu.

Ngày 6-10, thông tin từ công an Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái.

Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 người liên quan, trong đó có 3 người Trung Quốc về tội buôn lậu.

Các xe container bị phát hiện hàng lậu tại cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: CAQN

Trước đó, ngày 29-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, nhóm người buôn lậu đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container. Ảnh: CAQN

Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỉ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, công an Quảng Ninh xác định nhóm Việt Nam do Trương Văn Hà, 42 tuổi, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh và Nông Văn Hậu, 36 tuổi, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu đã cấu kết với nhóm Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), 32 tuổi; Liu Chuan (Lưu Thuyền), 23 tuổi và He Shenshen (Hà Thâm Thâm), 29 tuổi thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Nhóm buôn lậu này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%).

Công an Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container. Ảnh: CAQN

Từ đó lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu.

Sau đó, giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.... Phương thức thủ đoạn của nhóm này tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với nhóm người đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để những người liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định.