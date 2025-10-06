Quảng Ninh: Đã giải quyết chính sách cho hơn 1.000 cán bộ sau sắp xếp 06/10/2025 14:35

(PLO)- Sau sắp xếp vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại Quảng Ninh có hơn 1.300 cán bộ nghỉ việc. Tỉnh này hiện đã chi trả gần 975 tỉ đồng cho 943 trường hợp.

Ngày 6-10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp (từ 1-7 đến nay).

Theo đó, đối với cấp tỉnh, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 14 (giảm 6/20, đạt 30%).

Tổng số các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh là 211 tổ chức, đã giảm 42 đầu mối.

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh thông tin về kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: ND

Đối với cấp xã, thành lập 164 cơ quan chuyên môn và 69 đơn vị sự nghiệp công lập khác (không bao gồm giáo dục).

Về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định điều chỉnh biên chế năm 2025, phân bổ hơn 5.000 biên chế công chức, 23.845 chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước, 1.766 hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đến 1-7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành phân công, bố trí nhân sự tại 54 xã, phường, đặc khu, với khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó hơn 1.700 cán bộ cấp xã trước đây được chuyển thành công chức xã mới, tiếp nhận 263 công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Về giải quyết chế độ chính sách, tính đến ngày 12-9, tỉnh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 1.065/1.309 trường hợp, đã chi trả gần 975 tỉ đồng cho 943 trường hợp. Số đối tượng còn lại chưa có quyết định cấp kinh phí là 122 người sẽ tiếp tục thực hiện chi trả xong trước ngày 15-10 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ninh, qua 3 tháng triển khai sắp xếp vận hành chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện về tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với mô hình mới.

Hiện, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng quy định hỗ trợ nhà ở xã hội cho cán bộ có nhà ở nhưng xa nơi công tác và đang xây dựng chính sách hỗ trợ đối với người đi làm xa để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp vận hành chính quyền địa phương hai cấp.