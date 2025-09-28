Cấm đường cao tốc để bảo đảm an toàn khi bão số 10 vào đất liền 28/09/2025 21:43

(PLO)- Cục CSGT tổ chức cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh) để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Tối ngày 28-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông báo, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh thời điểm từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9, đơn vị tổ chức cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa) km380 đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh), Km568 +500.

Cục CSGT thông báo để người dân và lái xe để chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão số 10 đi qua mới tiếp tục hành trình.

Người dân, tài xế có thể gọi số 19008099 của Cục CSGT để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời.

Cục CSGT tổ chức cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn đến nút giao Vũng Áng. Ảnh: CA

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, mưa đã bắt đầu từ hôm nay, và sẽ tiếp tục dồn dập trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết sáng 30-9 dự báo đạt 200–350 mm, có nơi trên 500 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là: Sông Thao, sông Hoàng Long, Sông Mã, sông Cả, sông La (khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Mực lũ dự báo có thể lên báo động 2–3, một số nơi trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, chia cắt trên diện rộng tại nhiều khu vực.