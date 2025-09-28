Cảnh báo về an toàn giao thông trên cao tốc do ảnh hưởng bão số 10 28/09/2025 13:15

(PLO)- Cục CSGT vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra.

Ngày 28-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Bualoi), trong chiều và tối nay, thời tiết tại khu vực tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh – Cam Lộ xuất hiện mưa to kéo dài, mặt đường trơn trượt, nhiều điểm đọng nước và tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, tuyến cao tốc này hiện chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa được hoàn thiện, gây khó khăn cho việc xử lý các tình huống khẩn cấp khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Cục CSGT khuyến cáo các phương tiện không nên lưu thông trên tuyến cao tốc này trong thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ đêm nay – thời điểm bão số 10 dự kiến đổ bộ trực tiếp vào đất liền, đặc biệt tại khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Nghệ An.

Mưa lớn gây ngập tại Nghệ An. Ảnh ĐẮC LAM

Trường hợp buộc phải lưu thông qua tuyến, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; quan sát kỹ, giảm tốc khi vào các đoạn đường trơn trượt hoặc khu vực đọng nước.

Khi gặp sự cố, cần di chuyển xe vào dải an toàn, lái xe bật đèn cảnh báo nguy hiểm; nếu xe bị hư hỏng trên làn chính, cần bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét để cảnh báo các phương tiện khác, đồng thời liên hệ số điện thoại đường dây nóng 1900 8099 của Cục CSGT để được hỗ trợ kịp thời.

Hiện các đơn vị chức năng đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Người dân và lái xe được khuyến cáo chủ động theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, và hạn chế tối đa việc di chuyển trong thời điểm bão đổ bộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.