Cam kết của Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông vừa trúng cử đại biểu Quốc hội 23/03/2026 09:04

(PLO)- Là một trong những người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, cam kết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, bảo vệ tối đa quyền lợi cho nhóm người yếu thế.

Vừa qua, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố Nghị quyết số 232 về kết quả bầu cử và danh sách 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Là một trong những đại biểu lần đầu tham gia nghị trường, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, đã chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về trách nhiệm của người đại diện cử tri. Qua đó, ngành KSND TP tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của TP.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: SONG MAI

Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân

. Phóng viên: Khi được đứng ở vị trí, vai trò là người đại diện cho nhân dân, cảm xúc của ông ra sao?

+ Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông: Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử và quý cử tri đã tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi trở thành ĐBQH XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Được trở thành ĐBQH là một niềm vinh dự lớn lao nhưng trên hết tôi hiểu đây là trọng trách hết sức to lớn mà cử tri đã giao phó. Tôi luôn tâm niệm khi trở thành ĐBQH là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông trao quà tết tại Trường chuyên biệt Cần Thạnh. Ảnh: SONG MAI

Tôi sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người ĐBQH, khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động thành những việc làm cụ thể, thiết thực trên tinh thần lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của mình. Tôi cũng sẽ thường xuyên liên hệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân đến QH.

. Nhiệm kỳ này được coi là trong một nhiệm kỳ đặc biệt, ông xác định mình sẽ hòa chung vào quá trình phát triển của đất nước ra sao?

+ Xác định nhiệm kỳ QH khóa XVI 2026 - 2031 là nhiệm kỳ của sự đổi mới mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Do đó, tôi sẽ tích cực tham gia đầy đủ hoạt động của người ĐBQH, nhất là trong công tác lập pháp; tham gia kiến tạo, quyết định những vấn đề quan trọng với tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần "Tận tâm lắng nghe - Hành động mạnh mẽ - Giải quyết thỏa đáng", tôi sẽ lắng nghe ý kiến, bám sát thực tiễn và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Tôi cũng sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư của cử tri nhằm phản ánh kịp thời đến QH, các cơ quan có thẩm quyền.

Hành động thiết thực vì TP.HCM

. Vậy ông có gửi gắm điều gì đến cử tri địa phương cũng như cử tri cả nước?

+ Với gần 30 năm công tác trong ngành kiểm sát, qua nhiều vị trí đã giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, nhìn nhận rõ những bất cập, vướng mắc của pháp luật.

Khi là ĐBQH, tôi có thêm điều kiện để tham gia vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo pháp luật ban hành sẽ có tính thực tiễn cao, dễ áp dụng và nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và TP.HCM.

Nhằm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, với vai trò là Viện trưởng VKSND TP cùng quyết tâm chính trị cao nhất, tôi sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy nhằm xây dựng TP không ma túy vào năm 2030.

Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp giải quyết nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước.

VKSND khu vực 2 - TP.HCM cùng công an đến nhà cấp CCCD cho trẻ em khuyết tật, thuộc đối tượng bảo vệ của Nghị quyết 205. Ảnh: PHẠM HẢI

Khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành TP toàn cầu, văn minh, hiện đại và nghĩa tình không thể tách rời sứ mệnh bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương, nhóm người yếu thế trên địa bàn, trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chính vì vậy, tôi sẽ cùng Đảng ủy VKSND TP lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội khóa XV và Chỉ thị 06 ngày 28-1-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thí điểm VKSND khởi kiện bảo vệ nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn TP.HCM.

Qua đó, góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi cho những nhóm người yếu thế, thúc đẩy tiến trình xây dựng xã hội công bằng, văn minh và thượng tôn pháp luật, vun đắp TP.HCM ngày càng "văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

. Xin cảm ơn ông.