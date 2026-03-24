Cảnh báo thuốc dự phòng HIV có dấu hiệu giả mạo, liên quan đến 1 y tá bệnh viện 24/03/2026 17:00

(PLO)- Bộ Y tế vừa phát đi công văn cảnh báo về loại thuốc tiêm YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, được rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 24-3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lưu hành trái phép trên thị trường.

Theo đó, Cục cho biết đã nhận được báo cáo từ Công ty Gilead Science Inc. (Mỹ) và Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu (Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam được Công ty Gilead Science Inc. ủy quyền đại diện pháp lý trong các vấn đề liên quan đến việc thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Gilead Science Inc. tại Việt Nam).

Cụ thể, sản phẩm bị phản ánh có tên là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5mg/1.5mL (309mg/mL), trên nhãn ghi nơi sản xuất là Công ty Gilead Science Inc. (Mỹ).

Cục Quản lý Dược khẳng định chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên.

Bộ Y tế vừa phát đi công văn cảnh báo về loại thuốc tiêm YEZTUGO giả mạo nhãn hiệu, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 3-2, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM, Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam và một bệnh viện về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tại văn bản này, Cục cho biết nhận được phản ánh về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Người bị phản ánh là ông TTH, y tá tại một bệnh viện ở TP.HCM, cùng cơ sở liên quan là Công ty TNHH TH Healthcare.

Theo báo cáo của đại diện pháp lý nhãn hiệu, sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO của Công ty Gilead Science Inc. được ông H bán công khai trên hàng loạt nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Zalo và Facebook.

Qua hình ảnh thu thập được khi mua thuốc thực tế, trên nhãn hộp có ghi dòng chữ "Responsible for products in Vietnam by TH HEALTHCARE LTd., Co." kèm theo lưu ý: "Sản phẩm chưa đăng ký lưu hành. Chỉ lưu hành nội bộ".

Nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xác minh, xử lý thông tin về loại thuốc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Quản lý thị trường tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH TH Healthcare cũng như địa chỉ cư trú, làm việc của ông TTH. Cơ quan chức năng cần xác minh chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động chuyên môn và nguồn gốc toàn bộ lượng thuốc YEZTUGO đang được quảng cáo, kinh doanh.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở liên quan tạm ngừng ngay việc phân phối, niêm phong lượng thuốc YEZTUGO có dấu hiệu vi phạm để phục vụ điều tra. Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự (sản xuất, buôn bán thuốc giả), Cục đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với bệnh viện mà ông TTH đang công tác, Cục Quản lý Dược đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhân sự TTH và việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép ngoài phạm vi bệnh viện (nếu có).

Đối với Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam, Cục Quản lý Dược đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM và cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy tìm nguồn gốc của lô thuốc thuốc tiêm YEZTUGO nghi ngờ giả nêu trên; cung cấp các bằng chứng, tài liệu kỹ thuật về đặc điểm nhận dạng thuốc thật/thuốc giả và các hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc. để cơ quan chức năng có căn cứ kết luận vi phạm.

Các sở y tế có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO nêu trên, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi ngờ.