Cảnh sát hình sự 30 giờ truy lùng kẻ bịt mặt cướp tài sản ở Lâm Đồng 11/10/2025 14:51

(PLO)- Chỉ sau 30 giờ gây án, tên cướp tài sản táo tợn, manh động đã bị cảnh sát hình sự khống chế.

Vụ án cướp tài sản manh động và cực kỳ táo tợn, mà thủ phạm lại chính là người nhà, đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phá án thần tốc.

Sau hơn 30 giờ truy xét không ngừng nghỉ, thủ phạm đã bị bắt giữ và di lý về hiện trường để thực nghiệm.

Thảo đang thực nghiệm hiện trường.

Ngày 11-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã truy xét, bắt giữ thành công Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, Lâm Đồng), nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ mình.

Dưới sự chỉ đạo ráo riết của Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cuộc truy tìm đã diễn ra xuyên đêm sau đúng 30 giờ đồng hồ đầy căng thẳng, kẻ cướp tài sản đã bị bắt giữ thành công.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 7-10 tại tổ dân phố 5 Tân An, phường La Gi, khi em họ Thảo là cháu T (17 tuổi) đang ở nhà một mình.

Thảo đến nhà rồi bất ngờ trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, và dùng băng keo trói chặt nạn nhân cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T đang đeo, bao gồm nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét tên cướp.

Nhận định Thảo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động manh động, công khai và có thể tiếp tục gây án trong quá trình bỏ trốn, công an tỉnh đã huy động bốn tổ công tác tỏa đi nhiều hướng truy bắt.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã mang số vàng cướp được bán tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi bỏ trốn về TP.HCM.

Các tổ công tác lập tức triển khai truy tìm, đồng thời phân tích khả năng đối tượng có thể trốn ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch nếu không kịp thời ngăn chặn.

Cuộc truy xét không cho phép một giây nghỉ ngơi. Các tổ công tác liên tục bám sát dấu vết. Sau hơn 30 giờ truy xét liên tục, sàng lọc hàng loạt nguồn thông tin. Đến 20 giờ ngày 8-10, lực lượng cảnh sát hình sự đã khoanh vùng và phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Thảo đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM và ập vào khống chế thành công.