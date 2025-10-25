Cao nguyên Lâm Viên se lạnh, dã quỳ sắp nhuộm vàng cao nguyên 25/10/2025 09:07

(PLO)- Cuối tháng 10, Đà Lạt và cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) se lạnh, báo hiệu mùa hoa dã quỳ vàng rực sắp bung nở khắp triền đồi cao nguyên.

Loài hoa dại dã quỳ bắt đầu bung nở tại Lâm Đồng. Clip: CHÍNH THÀNH

Trên các cung đường quen thuộc, những bụi dã quỳ đầu tiên đã bắt đầu hé nở.

Sắc vàng ấm áp của hoa nổi bật giữa nền trời xanh biếc, tạo nên khung cảnh khiến bất cứ ai đi qua cũng phải chậm lại để ngắm nhìn.

Hoa dã quỳ bắt đầu bung nở khắp Đà Lạt và các vùng lân cận. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo người dân địa phương, chỉ khoảng hơn một tuần nữa, dã quỳ sẽ nở rộ, phủ vàng khắp sườn đồi, thung lũng, biến Lâm Đồng thành “thiên đường sắc vàng” thu hút hàng vạn du khách.

Mùa dã quỳ thường kéo dài từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11, thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn của vùng cao nguyên. Du khách có thể lựa chọn các cung đường ngắm hoa như Lang Biang – Lạc Dương, khu vực hồ Tuyền Lâm, Tu Tra – Đơn Dương hay Tà Nung – Cam Ly.

Những năm gần đây, nhiều tour chụp ảnh, trải nghiệm mùa dã quỳ được các doanh nghiệp lữ hành tổ chức, kết hợp với thưởng ngoạn mùa hồng chín và khám phá văn hóa bản địa, giúp du lịch Lâm Đồng thêm phần hấp dẫn.

Dã quỳ bắt đầu xuất hiện ở vùng rau Đơn Dương. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Không chỉ là biểu tượng của mùa thu cao nguyên, hoa dã quỳ còn mang trong mình ý nghĩa của niềm tin, sức sống và tình yêu bền bỉ. Mỗi mùa hoa nở là một lời mời gọi du khách tìm về với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi nơi phố núi.

Cùng PLO ngắm những rặng hoa dã quỳ đầu tiên chớm nở trên trên xứ sở cao nguyên Lâm Viên, Lâm Đồng.

Từng cụm dã quỳ, loài hoa dại xuất hiện ngày một nhiều khắp các con đường đất trên cao nguyên Lâm Viên Lâm Đồng.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11, các tuyến đường từ Đà Lạt và lân cận đều trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách săn ảnh. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Dã quỳ bắt đầu bung nở dọc cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh chụp ngày 24-10. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Những quả đồi rộng mênh mông xen giữa đất nông nghiệp và đất rừng, hoa dã quỳ nở thành từng vạt lớn. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Dã quỳ – loài hoa không cần chăm sóc vẫn nở, không cần tô điểm vẫn rực rỡ – chính là món quà giản dị mà thiên nhiên ban tặng cho cao nguyên Lâm Đồng. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Mỗi năm sang thu, khi mùa hoa về, người dân, đặc biệt là du khách gần xa tới Lâm Đồng ngắm nhìn, chụp ảnh, hít hà hương nắng và mang về chút bình yên vàng ruộm của đất trời. Ảnh: CHÍNH THÀNH