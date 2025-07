Cầu thủ cãi vã dữ dội với Martial chia tay MU 18/07/2025 13:50

Dan Gore đã được coi là một tài năng đầy triển vọng tại MU trong nhiều năm nhưng vẫn chưa tạo ra bước đột phá lớn tại Old Trafford. Hiện tại, anh có cơ hội thứ hai để gây ấn tượng tại Rotherham sau khi một lần nữa gia nhập đội bóng này theo dạng cho mượn. Theo đó, cầu thủ cãi vã dữ dội với Martial chia tay MU.

Cầu thủ trẻ Dan Gore của Manchester United đã trở lại Rotherham theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025 - 2026 sau khi thời gian anh ở Millers bị cắt ngắn do chấn thương ở mùa giải trước.

Dan Gore - người từng có cuộc cãi vã với Anthony Martial trong quá trình tập luyện tại MU - ban đầu gia nhập Rotherham vào tháng 1 nhưng chỉ chơi tổng cộng ba trận trên mọi đấu trường trước khi bị gãy chân trong khi tập luyện.

Dan Gore, 20 tuổi được đánh giá là một cầu thủ trẻ xuất sắc có thể tạo nên bước đột phá trong đội một của MU, nhưng tiền vệ này vẫn chưa có được cơ hội đó và hy vọng sẽ gây ấn tượng với Rotherham trong mùa giải sắp tới.

Cầu thủ cãi vã dữ dội với Martial chia tay MU để tiếp tục chơi cho Rotherham dưới dạng cho mượn, đó là Dan Gore (giữa). ẢNH: EPA

Trong một tuyên bố, Manchester United cho biết: "Dan Gore đã hoàn tất hợp đồng cho mượn thứ hai liên tiếp tới Rotherham United và sẽ gắn bó với Millers đến hết mùa giải 2025 - 2026.

Vào tháng 1, anh ấy lần đầu tiên gia nhập Rotherham và có ba lần ra sân khi đội bóng đến từ Nam Yorkshire kết thúc ở vị trí thứ 13 tại League One. Giờ đây, anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đó trong lần thứ hai khoác áo tại Sân vận động New York. Chúc may mắn, Dan!".

Dan Gore được cho là đã cãi nhau với Martial trong buổi tập luyện vào năm 2022 sau khi được HLV của MU khi đó là Erik ten Hag đôn anh từ đội trẻ để tham gia một buổi tập của đội 1 "quỷ đỏ" thành Manchester.

Tiền vệ này hy vọng sẽ gây được sự chú ý trong buổi tập khi các đồng đội còn lại ở MU đang tham dự World Cup 2022 nhưng cuối cùng anh đã va chạm với Martial trong một pha tranh chấp mạnh.

Hai người đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc họ bị đồng đội kéo ra xa nhau, với việc những pha vào bóng mạnh vào các ngôi sao đội một đã thành danh của MU bị cấm trong các buổi tập. Martial được cho là đã xin lỗi Gore và cuộc tranh cãi đã được giải quyết.

Bây giờ, Dan Gore hy vọng sẽ may mắn hơn trong lần thứ hai chơi cho Rotherham sau chấn thương bất ngờ của anh, khiến HLV Steve Evans bối rối sau khi các cầu thủ chỉ tập luyện rất nhẹ nhàng.

Vào thời điểm đó, HLV Steve Evans của Rotherham: "Dan Gore đã tập luyện cùng đội trong hai ngày và trở về nhà sau buổi tập hôm thứ Sáu với cảm giác khỏe khoắn. Tôi nhận được cuộc gọi từ đội ngũ y tế thông báo rằng anh ấy thức dậy với bàn chân rất đau.

Thật không thể tin được. Chúng tôi đã không tập luyện đủ để cậu ấy bị đau mũi chứ đừng nói đến đau chân. Cho đến khi tôi nghe thêm từ đội ngũ y tế về nguyên nhân và cách thức xảy ra chuyện thì... có lẽ Chúa sẽ cho tôi biết khi tôi đi ngủ tối nay.

Cậu bé đã tập luyện rất tốt và không hề cảm thấy đau đớn gì. Cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng cho chúng tôi, nhưng sau khi về nhà, cậu ấy đã nói chuyện với trưởng khoa y tế và nói rằng cậu ấy đang bị đau chân.

Không ai đau khổ hơn tôi. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa Dan Gore đến đây. Có ba CLB xếp trên chúng tôi ở League One muốn có cậu ấy, nhưng Dan Gore chọn chúng tôi vì tôi đã thuyết phục cậu ấy rằng cậu ấy sẽ được hưởng sự thành công tại đây".