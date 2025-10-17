Chân dung 56 người trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 17/10/2025 17:57

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 đồng chí, với 1 bí thư, 4 Phó bí thư, Ban Thường vụ có 19 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra có 13 đồng chí.

Sau đây là toàn cảnh chân dung Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, vừa được công bố tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau được tiếp tục chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ chính trị chỉ định 4 Phó bí thư tỉnh uỷ Cà Mau gồm:

Ban thường vụ tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 19 đồng chí. Bao gồm 5 đồng chí là Bí thư và Phó bí thư tỉnh uỷ bên trên và 14 đồng chí sau:

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 13 đồng chí, Chủ nhiệm là ông Huỳnh Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông Nguyễn Minh Nhứt, Phạm Thanh Chờ, Từ Công Thành và Phan Trọng Nghĩa.

Các Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau còn lại thuộc các sở, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND... bao gồm:

Đến chiều 17-10-2025, sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.