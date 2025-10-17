Thời sự

Chân dung 56 người trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 đồng chí, với 1 bí thư, 4 Phó bí thư, Ban Thường vụ có 19 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra có 13 đồng chí.
Sau đây là toàn cảnh chân dung Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, vừa được công bố tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau 2025 2030.jpg
Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau được tiếp tục chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Slide2.JPG

Bộ chính trị chỉ định 4 Phó bí thư tỉnh uỷ Cà Mau gồm:

Slide3.JPG
Slide4.JPG
Slide5.JPG
Slide6.JPG

Ban thường vụ tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 19 đồng chí. Bao gồm 5 đồng chí là Bí thư và Phó bí thư tỉnh uỷ bên trên và 14 đồng chí sau:

Slide7.JPG
Slide8.JPG
Slide9.JPG
Slide10.JPG
Slide11.JPG
Slide12.JPG
Slide13.JPG
Slide14.JPG
Slide15.JPG
Slide16.JPG
Slide17.JPG
Slide18.JPG
Slide19.JPG
Slide20.JPG

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 13 đồng chí, Chủ nhiệm là ông Huỳnh Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông Nguyễn Minh Nhứt, Phạm Thanh Chờ, Từ Công Thành và Phan Trọng Nghĩa.

Slide39.JPG

Các Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau còn lại thuộc các sở, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND... bao gồm:

Slide21.JPG
Slide22.JPG
Slide23.JPG
Slide24.JPG
Slide25.JPG
Slide26.JPG
Slide27.JPG
Slide28.JPG
Slide29.JPG
Slide30.JPG
Slide31.JPG
Slide32.JPG
Slide33.JPG
Slide34.JPG
Slide35.JPG
Slide36.JPG
Slide37.JPG
Slide38.JPG
Slide40.JPG
Slide41.JPG
Slide42.JPG
Slide43.JPG
Slide44.JPG
Slide45.JPG
Slide46.JPG
Slide47.JPG
Thang.png
Vu1.jpg
Nguyễn Chí Thiện.png
A b 1.jpg
Yen.png
Tư.png
Lễ.png
Tâm.png
Tôi đang chia sẻ '4-Quyet-Dinh-Nhan-Su-Final' với bạn.png
Linh.png

Đến chiều 17-10-2025, sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Trần Vũ
