Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 17/10/2025 12:26

(PLO)- Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ trước được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Trưa nay 17-10-2025, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã công bố các Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ trước được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới, 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 đồng chí, trong đó có 19 đồng chí được cử tham gia Ban thường vụ tỉnh ủy.

Ban chấp hành mới của Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 -2030.

Xin mời quý bạn đọc xem danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 tại đây 4-Quyet-Dinh-Nhan-Su-Final.pptx