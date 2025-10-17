Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trưa nay 17-10-2025, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã công bố các Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Theo đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ trước được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới, 2025 - 2030.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 đồng chí, trong đó có 19 đồng chí được cử tham gia Ban thường vụ tỉnh ủy.
