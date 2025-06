Cháy cửa hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An 13/06/2025 14:44

(PLO)- Một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng lưu niệm ở trong khu phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Trưa 13-6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng lưu niệm nằm trên đường Trần Quý Cáp (phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam). Đây là một ngôi nhà nằm trong khu phố cổ Hội An, nhưng không thuộc quần thể nhà cổ.

Cửa hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An bất ngờ bốc cháy.

Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo khói đen nghi ngút khiến người dân và du khách hoảng loạn tháo chạy.

Ngay sau đó, người người dân, du khách cùng nhau cố gắng dập lửa. Nhưng do cửa hàng có nhiều vật liệu bắt lửa khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy khởi phát từ tầng hai của cửa hàng, sau đó nhanh chóng lan rộng sang những vị trí khác trong nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà bên cạnh.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn tài sản hư hại chưa được thống kê.