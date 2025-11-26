Chi tiền đợt 5 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát 26/11/2025 14:17

(PLO)- 42.451 trái chủ được chi trả theo tỉ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án; 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản nên chưa chi trả được.

Ngày 26-11, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 5 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Theo thông báo, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án hình sự sơ thẩm số ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu:

"Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

Chi trả tiền đợt 5

Quá trình tổ chức thi hành án, THADS TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỉ đồng, bao gồm: Cơ quan CQĐT Bộ Công an (C03) đã thu giữ số tiền: 1.461 tỉ đồng; THADS TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được 6.002 tỉ đồng.

Ngày 25-6-2025 và ngày 15-7-2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỉ lệ 24,81%.

Ngày 17-7-2025, đã thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỉ lệ 2,4553%.

Ngày 15-8-2025, THADS TP.HCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20-8-2025, đã thực hiện thanh toán số tiền 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 24-9-2025, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng; sai số tài khoản.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngày 26-9-2025, THADS TP.HCM chi trả đợt 4 số tiền 299 tỉ đồng cho 42.313 trái chủ theo tỉ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án; thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Theo THADS TP.HCM, sau khi chi trả đợt 1, 2, 3, 4, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 205 tỉ đồng.

Ngày 26-11-2025, THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 5 cho 42.451 trái chủ theo tỉ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án.

THADS TP.HCM đã gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 657 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Thông báo thu phí thi hành án dân sự

Cũng theo thông báo, trong lần chi tiền đợt 1, THADS TP.HCM không thực hiện thu phí THADS do các khoản tiền thu được trong thời gian tự nguyện thi hành án.

Đợt 2 đã thực hiện việc thu phí thi hành án dân sự theo quy định.

Đợt 3 và 4, THADS TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của đương sự kiến nghị xem xét không thu phí thi hành án. Đối với đề nghị này, THADS TP.HCM đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí THADS.

Tại lần chi tiền đợt 5, THADS TP.HCM thực hiện việc thu phí thi hành án theo quy định tại Điều 60 Luật THADS và Thông tư 216/2016 ngày 10-11-2026 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, THADS TP.HCM đã thực hiện việc thu phí THADS của đợt chi trả lần 5 và thu phí thi hành án bổ sung cho đợt chi trả lần 3 và 4.