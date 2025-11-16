Chi tiết mức lương tối thiểu tại 34 tỉnh, thành phố từ 1-1-2026 16/11/2025 09:46

(PLO)- Nghị định 293/2025 quy định rõ cách áp dụng lương tối thiểu theo địa bàn, khu công nghiệp và các trường hợp chia tách, thành lập mới.

Theo Nghị định 293/2025, mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Cụ thể, vùng I tăng từ 4,96 lên 5,31 triệu đồng/tháng; vùng II từ 4,41 lên 4,73 triệu đồng/tháng; vùng III từ 3,86 lên 4,14 triệu đồng/tháng; và vùng IV từ 3,45 lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định 293 nêu rõ người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh đặt tại nhiều địa bàn với mức lương tối thiểu khác nhau thì mỗi đơn vị, chi nhánh áp dụng mức của địa bàn nơi mình hoạt động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức áp dụng sẽ theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Các doanh nghiệp trên địa bàn đổi tên hoặc chia tách sẽ tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn cũ cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới.

Trường hợp địa bàn thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức áp dụng cũng được xác định theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất, cho tới khi có quy định thay thế.

Cùng với đó, Chính phủ công bố danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2026, trong đó có danh mục mới của năm tỉnh, thành công nghiệp lớn nhất cả nước.