Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng khi tăng lương tối thiểu vùng 14/11/2025 12:10

(PLO)- Người lao động tiếp tục được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, không bị cắt giảm lương làm thêm, làm đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026.

Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực theo Nghị định 293/2025 của Chính phủ, thay thế Nghị định 74/2024.

Theo đó, người lao động đã qua đào tạo hoặc làm các công việc có tính chất đặc thù tiếp tục được hưởng mức trả cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.

Quy định này áp dụng đối với người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm bảo đảm thu nhập tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ còn quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đáng chú ý, Nghị định 293/2025 cũng nêu rõ việc điều chỉnh lương tối thiểu không được làm giảm bất kỳ khoản thu nhập hay chế độ hiện có của người lao động, bao gồm tiền làm thêm giờ, làm ban đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi đã thỏa thuận. Những thỏa thuận có lợi hơn trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể vẫn phải được giữ nguyên.

Chính phủ yêu cầu không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu vùng. Ảnh: HN

Đối với vị trí yêu cầu trình độ qua đào tạo, doanh nghiệp phải trả cao hơn tối thiểu 7% so với lương tối thiểu; còn với công việc có yếu tố đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức trả phải cao hơn ít nhất 7% so với công việc tương đương trong điều kiện bình thường.

Trong trường hợp điều chỉnh địa bàn khiến mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức đang áp dụng, doanh nghiệp buộc phải tiếp tục giữ mức hiện hành cho đến khi có quy định thay thế.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để cập nhật theo mức lương tối thiểu mới, bảo đảm hài hòa quyền lợi và duy trì các cam kết pháp lý với người lao động.

Được biết, giai đoạn 2014-2026, lương tối thiểu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, với mức tăng dao động từ 5,3% đến 15,2%.

Riêng mức tăng áp dụng từ ngày 1-1-2026 là 7,2%, được xây dựng trên cơ sở xem xét các yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, cung - cầu lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu tiếp tục được xác lập theo vùng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu mọi gia đình trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.