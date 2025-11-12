Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp hơn 318 triệu đồng từ 1-1-2026 12/11/2025 10:03

(PLO)- Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, quy định mức trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính theo lương tối thiểu vùng mới.

Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực.

Luật quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố và được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ 1-1-2026, thay thế Nghị định 74/2024.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động ở vùng I có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 26,55 triệu đồng/tháng. Ảnh: HN

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng từ 250.000-350.000 đồng/tháng, tương ứng bình quân 7,2% so với hiện hành. Mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng:

Mức lương tối thiểu vùng và mức lương tối thiểu theo giờ sau khi điều chỉnh. Ảnh: HN

Theo Luật Việc làm 2025, người lao động được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp khi đã đóng đủ 144 tháng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Từ những điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động từ năm 2026 được xác định như sau:

Từ 1-1-2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Ảnh: HN

Đáng chú ý, từ 1-1-2026, khi quy định mới áp dụng thống nhất mức tối đa bằng 5 lần lương tối thiểu vùng, cả hai khu vực công và tư sẽ được tính theo cùng một khung, đảm bảo công bằng hơn giữa các nhóm lao động.