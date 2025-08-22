Chiến sự Nga-Ukraine 21-8: Giằng co ở Donetsk; Trụ sở tập đoàn Mỹ bốc cháy vì trúng đòn không kích của Nga 22/08/2025 08:31

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi hai bên tuyên bố kiểm soát thêm đất ở Donetsk; Ông Trump đặt thời hạn mới cho hòa bình Ukraine; Ông Zelensky nói Nga cần 4 năm nữa mới chiếm được toàn bộ Donbass.

Nga tập kích dữ dội các thành phố xa tiền tuyến

Ngày 21-8, quân đội Ukraine cho biết đã giành lại phần lớn quyền kiểm soát làng Tovste ở tỉnh Donetsk. Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 5 đã đẩy lùi lực lượng Nga bằng chiến dịch phối hợp bộ binh, máy bay không người lái (UAV) và pháo binh, theo tờ The Kyiv Independent.

Tovste nằm gần TP Donetsk (hiện do Nga kiểm soát) và thị trấn Vuhledar then chốt. Trước đó, hôm 17-8, quân Ukraine cũng đẩy quân Nga khỏi nhiều làng khác ở Donetsk như Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz.

Một ngôi nhà bốc cháy dữ dội sau đòn tập kích của Nga ngày 21-8. Ảnh: TELEGRAM

Cùng ngày, Ukraine cho biết Nga phát động làn sóng tấn công bằng tên lửa và UAV vào các thành phố miền tây Ukraine, xa chiến tuyến, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 574 UAV (gồm cả Shahed tấn công và các loại UAV mồi nhử) cùng 40 tên lửa, trong đó có 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 2 tên lửa Iskander-M hoặc KN-23 của Triều Tiên.

Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 546 UAV và 31 tên lửa trong số trên.

Đòn tập kích của Nga vào miền tây Ukraine đã khiến một nhà máy điện tử của tập đoàn Mỹ Flex Ltd. ở TP Mukachevo (tỉnh Zakarpattia) bốc cháy.

Flex Ltd. là tập đoàn điện tử đa quốc gia niêm yết tại Mỹ, hoạt động ở Ukraine từ năm 2000 và khai trương nhà máy Mukachevo rộng 55.000 m² năm 2012, với hơn 2.600 nhân viên. Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định cơ sở này chỉ sản xuất hàng tiêu dùng như máy pha cà phê, không liên quan đến quân sự.

Ngoài ra, nhiều khu vực ở TP Lviv (tỉnh cùng tên) và các thành phố khác cũng bị hư hại.

Ông Zelensky: Nga cần 4 năm nữa mới chiếm được toàn bộ Donbass

Ngày 21-8, Tổng thống Zelensky cho biết Nga sẽ phải mất thêm 4 năm mới có thể chiếm trọn vùng Donbass (miền đông Ukraine), theo The Kyiv Independent.

Ông Zelensky nhắc lại rằng Nga bắt đầu can thiệp vào Donbass từ năm 2014 trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền Đông, hiện Moscow muốn Kiev nhượng lại dù chưa kiểm soát hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Theo ông Zelensky, sau gần 4 năm chiến sự, Nga mới chiếm được khoảng 1/3 tỉnh Donetsk.

“Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những thông tin về việc Nga sẽ chiếm được toàn bộ Donbass trước cuối năm 2025 chỉ là tin đồn” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga coi việc buộc Kiev rút quân khỏi Donbass là điều kiện chủ chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào để tuyên bố “chiến thắng”.

Ông Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông không thẳng thừng phản đối ý tưởng trao đổi lãnh thổ với Nga khi gặp ông Trump hồi đầu tuần, đồng thời khẳng định sẵn sàng bàn về vấn đề lãnh thổ trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin nếu có thể gặp mặt.

Một số nguồn tin, trong đó có The Kyiv Independent và Reuters, cho biết ông Putin đã đồng ý rút quân khỏi một số khu vực nhỏ thuộc các tỉnh Sumy và Kharkiv để đổi lấy việc Ukraine rút khỏi Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Moscow sẽ không giữ được các phần lãnh thổ này lâu dài và quân Nga sẽ bị đẩy lùi.

“Về tất cả các vùng lãnh thổ tạm thời bị Nga kiểm soát, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng về mặt pháp lý, chúng tôi không công nhận sự kiểm soát đó” - ông Zelensky nói.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm đất ở Donetsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng tấn công trên nhiều hướng và giành quyền kiểm soát khu định cư Aleksandro-Shultino tại Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Nga cũng tiến hành các đòn tấn công ban đêm bằng vũ khí chính xác và UAV vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho đạn, sân bay quân sự và các vị trí triển khai tên lửa của Ukraine, đồng thời khẳng định toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất khoảng 1.270 binh sĩ trong ngày giao tranh 21-8.

. Nhóm tác chiến phía Bắc loại khoảng 115 quân, phá hủy 1 xe tăng, 1 xe bọc thép và nhiều phương tiện cơ giới, pháo binh.

. Nhóm tác chiến phía Tây hạ hơn 230 quân, phá hủy 5 xe bọc thép phương Tây, hàng chục xe cơ giới và nhiều kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam hạ khoảng 240 quân, phá hủy 1 xe bọc thép và một số pháo, đồng thời đánh trúng 4 kho đạn.

. Nhóm tác chiến Trung tâm hạ hơn 380 quân, phá hủy 6 xe bọc thép gồm M113, Kirpi, cùng nhiều pháo và phương tiện.

. Nhóm tác chiến phía Đông hạ trên 225 quân, phá hủy 1 xe tăng, 4 xe bọc thép và 3 pháo.

. Trong khi đó, nhóm tác chiến Dnepr hạ hơn 80 quân, phá hủy 1 xe bọc thép HMMWV, nhiều xe cơ giới và pháo M777.

Nga cũng cho biết đã tấn công các điểm lắp ráp và phóng UAV của Ukraine tại 153 địa điểm, bắn hạ 294 UAV và 4 bom dẫn đường.

Ông Trump đặt thời hạn mới cho hòa bình Ukraine

Tổng thống Trump ngày 21-8 tuyên bố chính quyền của ông sẽ biết trong vòng hai tuần tới liệu có đạt được hòa bình ở Ukraine hay không, cảnh báo nếu thất bại, ông sẽ “chuyển sang cách tiếp cận khác”.

“Chúng ta sẽ biết trong vòng hai tuần liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi cách tiếp cận” - ông Trump nói.

Ông Trump đưa ra phát ngôn này trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Newsmax, đánh dấu thêm một hạn chót nữa mà ông đặt ra cho cuộc chiến Ukraine.