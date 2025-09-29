Chính thức: Tái lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM, hoạt động từ 1-10 29/09/2025 11:44

(PLO)- Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM có sáu phòng chuyên môn và ba đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10.

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) HĐND TP.HCM khóa X, đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

HĐND TP.HCM quyết nghị, Sở Quy hoạch- Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Chi tiết phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ có sáu phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực (hợp nhất ba phòng gồm: Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực đô thị Trung tâm; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Đông; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Bắc); Phòng Kiểm tra và Pháp chế.

Cùng đó, sẽ có ba đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, gồm:

+ Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM (trên cơ sở hợp nhất Viện Quy hoạch Xây dựng TP (trước sắp xếp), Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương và Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên - Nhóm 2.

Đồng thời, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà, kiểm định, giám định xây dựng của Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương (tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan) về Sở Xây dựng tiếp tục quản lý và thực hiện sắp xếp theo quy định.

+ Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Thông tin quy hoạch TP.HCM (đang thực hiện hợp nhất Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM; Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM và Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên - nhóm 3.

+ Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM trực thuộc UBND TP thành trực thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên - nhóm 3.

Quy định cơ cấu tổ chức Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM

Về cơ cấu tổ chức, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM có giám đốc và các phó giám đốc; số lượng phó giám đốc thực hiện theo quyết định của UBND TP.HCM.

Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở theo phân cấp của UBND TP, theo tiêu chuẩn chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

Số lượng phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện theo quy định. Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định.

Trụ sở làm việc chính đặt tại số 168 đường Pasteur, phường Sài Gòn. Cơ sở 2 ở số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa. Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM sẽ hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10.