Chỉnh trang vỉa hè gây ảnh hưởng đến biển báo giao thông đường bộ

(PLO)- Vừa qua, tại một số phường ở trung tâm TP.HCM đã thực hiện chỉnh trang vỉa hè đã gây ảnh hưởng đến hệ thống biển báo giao thông đường bộ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình khu vực 1 về việc thi công các công trình cải tạo và chỉnh trang vỉa hè khu vực Trung tâm TP.

Việc thi công, chỉnh trang vỉa hè đã gây ảnh hưởng đến hệ thống báo hiệu đường bộ hiện hữu, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Tân Định và phường Cầu Ông Lãnh.

Ảnh minh họa: ĐT

Cụ thể, Sở Xây dựng nhận được công văn của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ về báo cáo tình trạng thi công, chỉnh trang vỉa hè làm ảnh hưởng đến hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực Trung tâm TP.

Đơn cử như: Đào vỉa hè làm đứt dây cáp tín hiệu giao thông, mất tín hiệu đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ Nguyễn Văn Thủ - Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định; giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành.

Thi công vỉa hè làm hư hỏng, ngã đổ, lệch các trụ biển báo giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu;... Các đơn vị đã không phối hợp xử lý kỹ thuật, nâng hạ đồng bộ các hầm kỹ thuật trên vỉa hè, gây mất an toàn giao thông cho người đi bộ trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đường Pasteur.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và hạn chế ít nhất đến dịch vụ du lịch khu vực trung tâm TP, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình khu vực 1 khẩn trương tổ chức thực hiện kiểm tra và phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Từ đó, khắc phục các bất cập, mất an toàn giao thông khi thi công cải tạo, nâng cấp các công trình vỉa hè trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Tân Định và phường Cầu Ông Lãnh. Báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 25-8



Khi tổ chức triển khai thực hiện, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP, UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Tân Định và phường Cầu Ông Lãnh.

Các đơn vị cần kiểm tra, kiểm soát việc tái lập hệ thống báo hiệu đường bộ, hạ tầng kỹ thuật hiện hữu trên vỉa hè. Từ đó, đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp, tránh bất cập sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác



Sở Xây dựng giao phòng Kiểm tra chuyên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, thi công xây dựng đối với các đơn vị tham gia thực hiện thi công các dự án cải tạo, nâng cấp công trình vỉa hè trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Tân Định và phường Cầu Ông Lãnh theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng trước ngày 30-8.

