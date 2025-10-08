Chính trường Đức rúng động vụ nữ thị trưởng vừa đắc cử thì bị đâm nguy kịch ngay tại nhà 08/10/2025 09:25

(PLO)- Một nữ thị trưởng Đức bị đâm nguy kịch tại nhà riêng ở thị trấn Herdecke, chỉ 1 tuần sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương.

Cảnh sát Đức cho biết Thị trưởng mới đắc cử của thị trấn Herdecke (bang North Rhine-Westphalia, miền tây nước Đức) - bà Iris Stalzer đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện bị đâm nhiều nhát tại nhà riêng vào ngày 7-10.

Sau khi được phát hiện bị thương nặng, bà Stalzer đã được trực thăng đưa khẩn cấp đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Cảnh sát TP Hagen, đơn vị phụ trách điều tra, cho biết chưa rõ động cơ của vụ thị trưởng Đức bị đâm nguy kịch.

Hiện trường vụ nữ thị trưởng Đức bị đâm nguy kịch ngày 7-10. Ảnh: EPA

“Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, trong đó có khả năng liên quan người thân trong gia đình” - ông Sebastian Hirschberg, người phát ngôn cảnh sát địa phương, nói.

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt và khu vực nhà riêng của bà Stalzer đã được phong tỏa để thu thập chứng cứ.

Vụ việc gây chấn động chính trường Đức. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Friedrich Merz "cầu mong Thị trưởng đắc cử Iris Stalzer sớm bình phục", đồng thời gọi đây là "một hành động tàn bạo, không thể chấp nhận được".

Bà Stalzer 57 tuổi, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) theo đường lối trung tả, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tháng 9. Chính quyền địa phương cho biết bà là luật sư, có nhiều năm hoạt động trong chính trị địa phương và dự kiến nhậm chức vào ngày 1-11 tới.

Những năm gần đây, tình trạng bạo lực nhắm vào chính trị gia ở Đức ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các kỳ bầu cử.

Năm 2015, bà Henriette Reker, ứng viên thị trưởng TP Cologne, suýt thiệt mạng sau khi bị một kẻ tấn công đâm vào cổ ngay trước ngày bầu cử.