Thượng viện Mỹ dùng ‘biện pháp hạt nhân’ duyệt hơn 100 đề cử nhân sự của ông Trump 08/10/2025 07:02

(PLO)- Đây là lần thứ hai Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát dùng “biện pháp hạt nhân” để thông qua đề cử nhân sự của ông Trump.

Ngày 7-10, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã áp dụng việc bỏ phiếu theo khối mà đảng Cộng hòa gọi là “biện pháp hạt nhân” để đồng thời thông qua 107 đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tờ The Hill.

Kết quả bỏ phiếu theo đường lối đảng phái với tỉ lệ 51-47. Đây là lần thứ hai Thượng viện Mỹ áp dụng quy trình rút gọn này.

Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Trong nhiều tháng, sự cản trở của [đảng Dân chủ] đã tạo ra một lượng tồn đọng ngày càng lớn các ứng cử viên đủ điều kiện, đến từ cả hai đảng. Tối nay, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã phê chuẩn 107 trong số những ứng cử viên đủ điều kiện đó và chấm dứt sự cản trở phê chuẩn của đảng Dân chủ” - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Barrasso cho hay.

“Tổng thống Trump hiện đã có phần lớn đội ngũ của mình sẵn sàng làm việc vì người dân Mỹ” - ông Barrasso nói thêm.

Đợt phê chuẩn này bao gồm hơn 20 vị đại sứ và hơn 10 công tố viên liên bang Mỹ.

Trước đó, Thượng viện Mỹ hồi tháng 9 lần đầu áp dụng “biện pháp hạt nhân” để thông qua 48 ứng cử viên do Tổng thống Trump đề cử.

Quy định mới này cho phép đảng Cộng hòa có thể tập hợp loạt đề cử nhân sự để tiến hành bỏ phiếu một lần thay vì phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với đề cử các bộ trưởng nội các và thẩm phán liên bang.