Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam 22/09/2025 21:15

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) và ông Trần Quốc Nam (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Đồng thời, xét các đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 18-9 của ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1831 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Ông Lại Thế Nguyên. Ảnh: ĐT

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, quê ở Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyên cũng từng trải qua các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa hôm 17-9 đã thông tin Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên.

Ông Trần Quốc Nam. Ảnh: HH

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971. Ông Nam có quá trình công tác tại Ninh Thuận (cũ) và trải qua các vị trí quan trọng như Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Từ 1-7, khi sáp nhập tỉnh, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa...