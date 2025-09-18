Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi với 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 18/09/2025 05:49

(PLO)- Thường trực HĐND tỉnh thông tin Trung ương đã quyết định cho ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn, đều là Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17-9, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với Lại Thế Nguyên (54 tuổi), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Đỗ Minh Tuấn - 53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Trung ương cho ông Nguyên và ông Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm tại HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Lại Thế Nguyên (quê huyện Nga Sơn cũ), Thanh Hóa có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn (quê xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa cũ), Thanh Hóa có trình độ cử nhân khoa học ngành lịch sử, thạc sĩ quản lý giáo dục, tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Từ năm 2002 đến 2009, ông giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và từ năm 2020 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.