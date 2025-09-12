Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi 12/09/2025 21:29

(PLO)- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Nguyễn Văn Thi Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa

Trước thời điểm khởi tố, ông Nguyễn Văn Thi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng thời gian, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Thi cùng vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.