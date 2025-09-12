Nguyên Bí thư TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân bị khởi tố 12/09/2025 21:27

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố, tạm giam Lê Anh Xuân – nguyên Bí thư TP Thanh Hóa, hiện là Bí thư phường Hạc Thành

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Xuân – nguyên Bí thư TP Thanh Hóa, hiện là Bí thư phường Hạc Thành.

Ngoài ông Xuân còn nhiều cán bộ, lãnh đạo sở ngành liên quan đến vụ án Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) bị bắt tạm giam.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam 8 bị can gồm:

Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa.

Ông Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á; Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1.

Các bị can bị điều tra về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS), nhận hối lộ (Điều 354 BLHS) và vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218 BLHS).

Cơ quan CSĐT cũng bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tiến Đoan về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.