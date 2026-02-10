Chủ tịch Cà Mau chấn chỉnh tình trạng chậm chi trả chế độ chính sách dịp Tết 10/02/2026 16:08

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương chấn chỉnh tình trạng chậm chi trả chế độ, chính sách cho người dân; hoàn tất việc chi trả trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ chi trả các chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua theo dõi tình hình phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức chi trả một số chế độ, chính sách còn xảy ra tình trạng chậm. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người thụ hưởng, gây bức xúc trong nhân dân và chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương hoàn thành việc chi trả các chế độ chính sách cho bà con trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh minh họa: AI

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, bảo đảm các người dân được nhận đầy đủ chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả tại cơ sở. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm chi trả chế độ, chính sách cho bà con.

"Phối hợp với UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc chi trả các chế độ nêu trên trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026" - Công văn của UBND tỉnh Cà Mau nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh và các tổ chức liên quan chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm khác đúng quy định. Mặt khác, rà soát, đối chiếu danh sách, bảo đảm chi trả đúng người, không để xảy ra chậm, sót, trùng người thụ hưởng.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn bảo đảm hạ tầng thanh toán, hệ thống chuyển tiền thông suốt, an toàn, phục vụ kịp thời công tác chi trả các chế độ, chính sách cho người thụ hưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan đến chi trả các chế độ, chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính bảo đảm bố trí, cấp phát kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức chi trả các chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Riêng đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả trên địa bàn. Đồng thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, chậm chi trả.