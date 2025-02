Chủ tịch Đà Nẵng nói về việc không tổ chức công an cấp huyện 12/02/2025 16:59

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng khi không tổ chức công an cấp huyện thì chỉ đạo của Công an TP phải xuyên suốt đến công an phường.

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chiều 12-2 tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, triển khai kế hoạch công tác năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Chinh, Đà Nẵng đang sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong khối chính quyền. Công an TP những ngày này cũng dồn tâm, dồn sức để thực hiện sắp xếp không tổ chức công an cấp huyện, căng mình ra để làm.

Ông Chinh bày tỏ một điều mà ông cho rằng rất lo và cũng rất mong Công an TP quan tâm là khi không tổ chức công an cấp huyện thì vai trò của Công an TP là phải xóa bỏ khoảng cách đối với công an cấp xã, phường.

“Xã, phường giáp ranh với nhau rất nhiều, ranh giới khó phân biệt, chỉ trong một con hẻm cũng có thể chia ra hai phường. Phải làm sao để chỉ đạo của Công an TP xuyên suốt đến công an phường. Chính quyền địa phương phải bám sát để tội phạm không thể tranh thủ các vùng giáp ranh để phạm tội”, ông Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, năm 2025 đối với TP có nhiều sự kiện rất quan trọng. Đặc biệt là dịp đại hội đảng các cấp chắc chắn sẽ bị các thế lực thù địch chống phá, hiện đã bắt đầu có những thông tin xuyên tạc.

Đà Nẵng cũng tổ chức chuỗi kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP với nhiều hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương về xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2025, yêu cầu đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng rất cao, tăng trưởng GRDP phải hơn 10%, thu ngân sách phải đạt 30.000 tỉ đồng.

“Về thu ngân sách thì TP tự tin đạt được nhưng để đạt tăng trưởng 10% hoàn toàn không đơn giản. Chỉ có 18 địa phương được Trung ương giao tăng trưởng GRDP hơn 10%. TP Đà Nẵng buộc phải tháo gỡ khó khăn, các dự án xây dựng phải đưa vào thi công, càng mọc lên nhiều cần cẩu càng tốt”, ông Chinh nói.

Muốn đạt được các chỉ tiêu này, ông Chinh cho rằng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải được giữ vững. Môi trường bất ổn thì không nhà đầu tư nào dám đến, không để các công trình thi công xảy ra mất trộm, tai nạn lao động…

Theo ông Chinh, TP đang đầu tư rất mạnh mẽ cho công an nhưng chắc chắn chưa đủ. Tới đây, TP sẽ đầu tư phủ sóng thêm hàng loạt camera an ninh để ngăn ngừa, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa.

Ngoài ra, một số chức năng của Sở LĐ-TB&XH, Sở GTVT và Sở Tư pháp sắp tới sẽ chuyển về cho Công an TP, trong đó có quản lý, theo dõi người nghiện ma túy.

“TP hoàn toàn ủng hộ chủ trương này, đối với ma túy không thể nhẹ nhàng, lơi lỏng được”, ông Chinh khẳng định.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, toàn TP có 143 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Có tám tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen; 34 tập thể, cá nhân được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen; 208 tập thể, 74 cá nhân được Giám đốc Công an TP tặng giấy khen.