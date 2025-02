Công an TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an cấp huyện 05/02/2025 19:23

(PLO)- Đà Nẵng có nhiều thuận lợi trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tinh gọn tổ chức bộ máy Công an cấp quận, huyện.

Ngày 5-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kết luận Ban Chấp hành (BCH) Trung ương về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, dựa trên cơ sở các Kết luận, Kế hoạch của cấp trên, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhất, hướng tới mục tiêu sẽ triển khai mô hình tổ chức Công an các cấp trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ảnh: CA.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy này, lãnh đạo Công an TP sẽ tiến hành rà soát, đánh giá đúng năng lực, sở trường, phẩm chất của từng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ để bố trí phù hợp với vị trí công việc và thực tế.

“Kết quả quá trình công tác sẽ là thước đo chính xác nhất để đánh giá cán bộ”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Cán bộ, chiến sĩ sẽ được đánh giá kỹ dựa trên kết quả đạt được. Ảnh: CA.

Đà Nẵng là địa phương có nhiều thuận lợi hơn so với các địa phương khác trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tinh gọn tổ chức bộ máy Công an cấp quận, huyện.

Vì vậy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan bám sát nội dung Kế hoạch mà Đảng ủy Công an TP đã ban hành để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an cấp quận, huyện được diễn ra thông suốt, bảo đảm yêu cầu nội dung, tiến độ đề ra.