Chủ tịch Duma Quốc gia Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 28/09/2025 17:10

(PLO)- Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, chiều 28-9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9-2025.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đến sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tháp tùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam có: ông Ivan Ivanovich Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia; ông Alexander Mikhailovich Babakov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia.

Ông Alexey Gennadievich Nechayev, lãnh đạo khối Đảng chính trị “Những con người mới” Duma Quốc gia; ông Vladimir Vladimirovich Gutenev, Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Duma Quốc gia; ông Sergey Vladimirovich Kabyshev, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Giáo dục đại học Duma Quốc gia.

Bà Olga Mikhailovna Kazakova, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Duma Quốc gia; ông Vasily Ivanovich Piskarev, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Duma Quốc gia; ông Sangadzhi Andreevich Tarbaev, Chủ nhiệm Ủy ban Du lịch và Phát triển hạ tầng du lịch Duma Quốc gia.

Ông Maxim Anatolievich Topilin, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách kinh tế Duma Quốc gia; ông Nikolay Grigorievich Shulginov, Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia; ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng lớn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam (tháng 6-2024) và chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga (tháng 5-2025).

Quốc hội hai nước với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.