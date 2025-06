Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh trốn truy nã bị cáo buộc chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng 21/06/2025 15:53

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land), Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Đô Thị Xanh), Trần Thị Thanh Thoa (kinh doanh tự do), Bế Văn Tùng (kinh doanh tự do) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, Công ty Đô Thị Xanh do Bùi Tuấn Hùng làm Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Hoàng Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật. Ngô Thanh Uyn thành lập và là chủ tịch hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động Công ty Vina Land, Công ty Lạc Việt.

Các bị hại tìm đến công ty Địa ốc Vina Land để yêu cầu trả lại tiền. Ảnh: HT

Các bị can Ngô Thanh Uyn, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Bùi Tuấn Hùng đã sử dụng pháp nhân các công ty này để lập các dự án không có thật, gồm: Green City, Green Town, Metro City và Fantasy City. Công ty Vina Land, Công ty Lạc Việt là đơn vị duy nhất được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền được toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc các dự án trên.

Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Uyn đã chỉ đạo các nhân viên môi giới, quảng cáo bán các dự án không có thật, ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn dùng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh. Uyn đã xác minh và biết rõ các giấy tờ của Sở KH&ĐT TP.HCM do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo nhưng vẫn cố tình lập các thông báo để khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ dự án.

Cáo trạng cáo buộc, Ngô Thanh Uyn, Bùi Tuấn Hùng cùng các bị can trên đã bán các dự án không có thật để chiếm đoạt hơn 179 tỉ đồng của 149 khách hàng.

Công an TP.HCM truy nã Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Đối với bị can Bùi Tuấn Hùng cáo trạng xác định bị can này đã có hành vi đứng tên Chủ tịch HĐQT, cổ đông sáng lập Công ty Đô Thị Xanh. Bị can Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua các thửa đất và cùng bị can Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán dự án.

Bị can Hùng biết rõ Công ty Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, không được phép tách thửa, thực hiện dự án này.

Cáo trạng xác định, Bùi Tuấn Hùng có vai trò đồng phạm trong việc chiếm đoạt số tiền hơn 179 tỉ đồng. Trong đó, Hùng cùng Anh thực tế chiếm hưởng hơn 147 tỉ đồng. Hành vi của Hùng đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CQĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng, nhưng không bắt được do Hùng không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 14-10-2024, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối Hùng, tách vụ án và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can. Khi nào bắt được bị can Bùi Tuấn Hùng sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.