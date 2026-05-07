Chủ tịch TP Đồng Nai: Quyết đưa toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác trước 18-5 07/05/2026 16:39

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu quyết tâm hoàn thành dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 18-5 để thông xe toàn tuyến.

Ngày 7-5, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra công trường xây dựng dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai.

Đây là đoạn cao tốc dài 16 km có điểm đầu tại đường Võ Nguyên Giáp đi qua các phường, xã: Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước do UBND TP Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, đến nay giá trị thực hiện dự án thành phần 1 đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng. Dự án hiện vẫn còn vướng một số hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện cao thế 110kv do chưa bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện để triển khai thi công, cùng một số trụ điện trung thế nằm trong phạm vi đường dẫn đầu cầu vượt.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà đi kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: VH

Tại công trường, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, hộ lan, dải phân cách cứng…

Đồng thời, Ban cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Sở Công thương xử lý các tồn tại liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, song song đó, các thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ quan và an toàn với quyết tâm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 18-5.

Như vậy, khi hoàn thành đưa vào khai thác dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thì toàn tuyến cao tốc dài 54 km nối Biên Hòa về Vũng Tàu thông xe đồng bộ. Trước đó, hơn 37 km của dự án thành phần 2 và 3 đã đưa vào khai thác, thông xe.

Điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành. Ảnh: MT

Sau khi kiểm tra dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoàn công tác UBND TP tiếp tục khảo sát thực tế tuyến đường 25C. Tại đây, Chủ tịch TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út ghi nhận tinh thần thi công khẩn trương, diện mạo công trường cũng như tiến độ triển khai của các đơn vị trên tuyến 25C, đồng thời yêu cầu tiếp tục duy trì nhịp độ thi công để sớm hoàn thiện công trình theo kế hoạch đề ra.