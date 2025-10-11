Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra vùng ngập Sóc Sơn 11/10/2025 18:10

(PLO)- Kiểm tra vùng ngập Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở ngành, địa phương rà soát để triển khai ngay các dự án chống lũ, chống ngập trên toàn địa bàn theo trình tự cấp bách.

Chiều 11-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến các xã Đa Phúc và Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ) để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đây là hai xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao trong những ngày vừa qua..

Nhiều thôn vẫn ngập sâu, lực lượng chức năng túc trực hỗ trợ

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến trưa 11-10, tại xã Trung Giã vẫn còn hai thôn An Lạc và Hòa Bình ngập sâu khoảng 1,5 m. Các lực lượng chức năng phải dùng thuyền đưa nhu yếu phẩm và thuốc men vào hỗ trợ người dân. Các thôn khác nước đã rút, chính quyền tập trung vệ sinh môi trường, khử khuẩn, dọn bùn đất trong khu dân cư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả trận lũ tại khu vực đê Tân Hưng (xã Đa Phúc, Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

Tại xã Đa Phúc, lực lượng công an, quân đội, dân quân được tăng cường hỗ trợ di dời tài sản, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết khu vực này có hệ thống đê điều phức tạp, nước lũ dâng nhanh bất thường – chỉ trong một ngày đã vượt mức lũ lịch sử.

Từ ngày 9-10, ngành nông nghiệp đã túc trực 24/24, chống tràn tại các điểm đê xung yếu. Hiện nhiều vị trí bờ đê đang bị xói lở, cần được gia cố khẩn cấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả điểm sạt lở đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên tại xã Trung Giã. Ảnh: Trọng Phú

Theo ông Đại, xã Trung Giã có tới 15 thôn bị ngập, hơn 4.000 hộ dân chịu tác động trực tiếp. Ông đề xuất thành phố xem xét nâng cấp tuyến đê Hữu Cầu dài 11,8 km, đồng thời nâng cốt mặt đê thêm 50 cm và xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê. “Sau đợt ngập này, nhiều hộ mong được di dời vào khu an toàn hơn”, ông nói.

Ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã, cho biết đến đầu giờ chiều 11-10, vẫn còn 7 thôn ngập, dự kiến đến chiều 12-10 sẽ cơ bản thoát nước. Chính quyền tập trung cấp phát nhu yếu phẩm trong ngày 11-10 và từ ngày 12-10 chuyển trọng tâm sang vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khôi phục trường học.

Tại xã Đa Phúc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh cho biết dù nước lên nhanh và liên tục, địa phương đã chủ động đắp hơn 7,6 km đê tạm để bảo vệ khu dân cư vùng trũng. Đến chiều 11-10, nước bắt đầu rút nhưng 13 thôn ngoài đê vẫn bị ảnh hưởng nặng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả điểm sạt lở đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên tại xã Trung Giã. Ảnh: Trọng Phú

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhận định đây là đợt bão lũ chưa từng có tiền lệ, khi lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

“Tình hình cơ bản ổn định nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Các vị trí chân đê có mạch sủi, thẩm thấu nước phải được tuần tra, xử lý ngay”, ông Nhận nói và khẳng định Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ vệ sinh môi trường sau lũ khi thành phố yêu cầu.

Triển khai ngay các dự án chống ngập, chống lũ

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá đợt mưa lũ vừa qua là “trận ngập lịch sử – bão chồng bão”, với lượng mưa cực lớn và diễn biến khó lường. Ông cho rằng đây là “phép thử” đối với năng lực điều hành của chính quyền hai cấp.

“Quân đội đã thể hiện vai trò xung kích, điều phối lực lượng hiệu quả, ngày đêm giúp dân ứng cứu, di dời,” ông Quyền nói và đề nghị triển khai lộ trình tái định cư cho 800 hộ dân ngoài đê, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Phú.

Phát biểu tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân hai xã trong công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

“Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép – bão chồng bão, mưa đặc biệt lớn, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống đê điều và thoát nước. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền các cấp”, ông Thanh nói.

Theo Chủ tịch UBND TP, đợt bão số 10 cho thấy một số nơi còn bị động trong dự báo và ứng phó. Từ đó, thành phố đã rút kinh nghiệm và chủ động hơn trước bão số 11, xây dựng kịch bản di dời dân, đảm bảo an toàn điện, nước và hạ tầng thiết yếu.

Ông yêu cầu khi nước rút phải khẩn trương vệ sinh môi trường, khử khuẩn, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng đồng ý với các phương án của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô về củng cố đê điều, nâng cấp trạm bơm. Ông giao các sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để phê duyệt triển khai – ưu tiên khu vực nội đô và vùng ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

“Trong hai năm qua, tôi đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống đê của thành phố, biết rõ điểm yếu ở đâu. Tới đây, thành phố sẽ lập đề án tổng thể về đê và các tuyến đường đấu nối. Những việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu làm ngay, mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.