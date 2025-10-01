Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC quy hoạch thực hiện 2 tuyến đường sắt 01/10/2025 18:27

Chiều 1-10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex (Becamex IDC, trên 90% vốn nhà nước) tại phường Bình Dương.

Đi cùng đoàn còn có ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành.

Cần cơ chế rõ ràng để sớm hiện thực hóa các tuyến đường sắt

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết buổi làm việc với Becamex IDC là để khảo sát, lắng nghe các giải pháp phát triển.

Đặc biệt là các giải pháp, cơ chế để có thể phát huy thế mạnh của mỗi khu vực sau khi hợp nhất ba địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Được đề nghị Becamex IDC nghiên cứu, báo cáo về các tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa từ Bàu Bàng (Bình Dương cũ) về Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Ngoài ra, còn có các tuyến metro kết nối TP.HCM và khu vực Bình Dương cũ.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Becamex IDC báo cáo về nội dung quy hoạch các tuyến đường sắt. Ảnh: VT

“Tôi rất muốn nghe doanh nghiệp đưa ra giải pháp, hiến kế để có thể quy hoạch, sớm triển khai các tuyến đường sắt”, ông Được nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Becamex IDC cho biết sau khi hợp nhất ba địa phương, TP.HCM mới có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Tuy nhiên, để biến lợi thế thành cơ hội thì rất cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan.

Ông Hùng cho rằng, nếu có sự phối hợp nhịp nhàng, phân vai cụ thể thì các dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng sẽ được đẩy nhanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nói về các dự án đường sắt, ông Hùng cho rằng muốn đẩy nhanh tiến độ và hiện thực hóa được sớm thì cần có cơ chế rõ ràng cụ thể như: Chính quyền phụ trách giải phóng mặt bằng, còn doanh nghiệp thì xây dựng…

Giao Becamex IDC quy hoạch, thực hiện 2 tuyến đường sắt

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Được rất hoan nghênh Becamex IDC đã chủ động để xuất phát triển, xây dựng các dự án lớn. Từ đó, góp phần giải quyết được những vấn đề còn khó khăn trong hệ thống hạ tầng giao thông hiện nay.

Ông Được nhấn mạnh, tới đây TP.HCM sẽ đẩy nhanh triển khai 2 tuyến đường sắt là, Bàu Bàng về Cái Mép - Thị Vải (đường sắt hàng hóa) và tuyến metro Suối Tiên-Thành phố mới Bình Dương (đường sắt hành khách).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC thực hiện hai dự án đường sắt. Ảnh: VT

Về tuyến đường sắt Bàu Bàng về Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM cũng cần và Đồng Nai cũng cần. Trên tinh thần là TP.HCM sẽ giao cho Becamex IDC, nhưng tới đây TP.HCM sẽ họp với Đồng Nai để thống nhất chủ trương.

Còn về tuyến đường sắt Suối Tiên-Thành phố mới Bình Dương, Becamex IDC phải chủ động làm dự án và đăng ký dự án.

Để làm hai tuyến đường sắt này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Becamex IDC đề xuất cụ thể về phương thức đầu tư...

Sau khi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đến khảo sát khu công nghiệp, các tuyến đường, nút giao thông tại khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến sẽ kết nối với TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.