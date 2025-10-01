Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 'phải làm hết việc chứ không hết giờ' trong giải phóng mặt bằng 01/10/2025 15:28

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cử cán bộ chuyên môn để hỗ trợ các xã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng 1-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn khảo sát, trong đó có Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh đã khảo sát thực địa dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; các dự án, quỹ đất tái định cư và làm việc với các phường, xã liên quan về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án. Ảnh: NC

Thiếu vật liệu, thiếu mặt bằng

Với dự án dự án Vành đai 3, theo Ban Giao thông TP.HCM, dự án có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũ và Long An cũ với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Công trình được chia thành 8 dự án thành phần (DATP), dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025.

Hiện công tác GPMB của dự án Vành đai 3 đã đạt 100%. Tuy nhiên, một trong những khó khăn còn tồn tại của dự án được đánh giá là do thẩm định hồ sơ kỹ thuật kéo dài, thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu.

Báo cáo từ Ban Giao thông TP.HCM cũng nêu rõ: Nhu cầu cát đắp nền của DATP1 là 5,6 triệu m³, đã huy động 3,4 triệu m³, còn thiếu 2,2 triệu m³ sẽ được cung cấp từ 16 mỏ tại Vĩnh Long và Đồng Tháp cũ. Nhu cầu đá xây dựng là 2,5 triệu m³, mới huy động 0,95 triệu m³, còn thiếu 1,55 triệu m³ sẽ bổ sung từ 9 mỏ ở Đồng Nai và Bình Dương cũ.

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, cho biết DATP 5 dài 11,3 km, chia 4 gói thầu xây lắp (XL), tiến độ tổng thể chậm 9,15% so với kế hoạch. Cụ thể, gói XL1 (nút giao Tân Vạn) đạt 31,2%, XL2 (nút giao Bình Chuẩn) 56,37%, XL3 (Bình Chuẩn - Sông Sài Gòn) 48,23% và XL4 77,02%.

Nguyên nhân chậm tiến độ do thẩm định hồ sơ kỹ thuật kéo dài, mưa nhiều và thiếu vật liệu. Các nhà thầu đã tăng ca, điều chỉnh giải pháp thi công nhưng còn khó khăn về nền đất yếu (cần 9-12 tháng lún) và biến động giá vật liệu.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các địa phương cho biết khó khăn chính dự án đang gặp phải là công tác GPMB, bồi thường, tái định cư.

Theo ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức, hiện nay công tác bồi thường dự án đã thực hiện chỉ định thầu rút gọn. Xã đã phối hợp với Sở NN&MT TP.HCM và Sở Tài chính dự kiến khoảng tháng 12 sẽ ban hành quyết định thu hồi đất.

"Nguyên nhân thời gian qua dự án chậm tiến độ là do các xã mới thành lập. Bên cạnh đó, nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực bồi thường còn thiếu. Cụ thể, xã không có người có nghiệp vụ về quy hoạch. Chúng tôi sẽ sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan để thực hiện bồi thường, tái định cư"- ông Dũng nói.

Lãnh đạo UBND xã Phú Hòa Đông cũng cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trên địa bàn xã có tổng số trường hợp bồi thường rất lớn với 1.156 trường hợp.

Khó khăn hiện nay xã đang gặp phải là khối lượng công việc rất lớn trong khi đó người có chuyên môn trong lĩnh vực bồi thường GPMB còn thiếu, chính vì vậy dự án còn chậm so với tiến độ.

Các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: NC

Với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Sở NN&MT TP.HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức khẩn trương hoàn thành xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND hai xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dự án đảm bảo đúng tiến độ.

GPMB là khâu quan trọng cần thực hiện sớm

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án của TP.HCM hiện chậm hơn kế hoạch, có thể ảnh hưởng mốc khởi công tháng 11-2025 và quý I-2026.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NC

Để bảo đảm thi công thuận lợi, cần khẩn trương giải phóng mặt bằng, không phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng khu tái định cư. "Sở Xây dựng sẽ đôn đốc các địa phương, yêu cầu triển khai ngay để điều chỉnh, phê duyệt phương án bồi thường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án"- ông Trần Quang Lâm nói.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là dự án trọng điểm quốc gia, liên quan đến rất nhiều hộ dân. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NC

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh cũng đánh giá, khâu giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, cần họp hàng tuần để xử lý vướng mắc. Ông đề nghị các địa phương rà soát các trường hợp gây cản trở, áp dụng chính sách tạm cư, thuê nhà cho người dân để bàn giao mặt bằng.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NC

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh, dự án nào cũng còn trường hợp khiếu kiện, khiếu nại. Đề nghị các địa phương rà soát những trường hợp khó khăn. Đồng thời cần thành lập tổ rà soát pháp lý để xử lý, áp dụng biện pháp hành chính với những trường hợp cần xử lý. Liên quan vấn đề tái định cư, việc bốc thăm nền tái định cư phải đảm bảo tính minh bạch cho người dân.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho biết, việc chậm bồi thường GPMB là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tiến độ đầu tư công chậm, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu, chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NC

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu, UBND cấp xã thành lập ban chỉ đạo bồi thường để chỉ đạo công việc chuyên môn và vận động người dân đồng thuận thực hiện dự án.

"Người vận động trong ban bồi thường phải am hiểu địa bàn, có kinh nghiệm, có khả năng thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Quan điểm thực hiện là phải làm hết việc chứ không hết giờ.

Yêu cầu trong tháng 10 và tháng 11 phải hoàn thành phương án bồi thường. Trong tháng 12 cố gắng chi trả 100% các trường hợp. Chúng ta không để muộn hơn nữa"- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cử cán bộ chuyên môn để hỗ trợ các xã thực hiện công tác GPMB. Sau khi có phương án thì sớm thực hiện chi tiền bồi thường. Đồng thời phải đảm bảo công tác tái định cư cho người dân.