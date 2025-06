Cố gắng trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân mới tại một kỳ họp 17/06/2025 08:51

Chiều tối ngày 16-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6.

Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) do Bộ Tài chính chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) do NHNN chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) do Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Các đại biểu đã nghe tờ trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo, tập trung thảo luận về các quy định, nhóm chính sách trong các hồ sơ, dự án. Đặc biệt là những nội dung lược bỏ, những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung, những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, những nội dung phân cấp, phân quyền...; thời gian dự kiến trình Quốc hội…

Cho ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề nghị, xây dựng luật, trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp. Ảnh: VGP

Cho ý kiến về các nội dung để các cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị rà soát, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, dự án theo hướng ngắn gọn, súc tích. Đặc biệt, cần phân tích rõ hơn ưu, nhược điểm của các phương án đề xuất; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tháo gỡ được các vướng mắc.

Về hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương trong đề nghị, xây dựng luật, cố gắng trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp với tinh thần là vừa thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, vừa kiến tạo phát triển, thi đua làm giàu, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Cần nghiên cứu, tính toán chính sách thuế phù hợp với các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện nội dung của hồ sơ chính sách này.

Về hồ sơ chính sách Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế), Thủ tướng lưu ý cần kế thừa những quy định ổn định, hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân loại sân bay (dân dụng, chuyên dụng, khả năng lưỡng dụng); quy định về quản lý nhà nước; quản lý, đánh giá tài sản tại sân bay.

Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư khai thác sân bay; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, những nội dung còn nhiều biến động thì giao Chính phủ quy định chi tiết; bảo đảm tiếp cận bình đẳng sân bay giữa các thành phần kinh tế, các hãng hàng không… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện nội dung của hồ sơ chính sách này.