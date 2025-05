Công an điều tra vụ 5 công nhân ngạt khí ở nhà máy gạch men tại Đồng Nai 26/05/2025 10:39

Sáng ngày 26-5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động do ngạt khí CO tại Công ty gạch men Phương Nam (cụm Công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) khiến 2 công nhân tử vong.

Nhà máy gạch men Phương Nam nơi xảy ra vụ ngạt khí khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày trong lúc làm việc 5 công nhân của công ty gạch men Phương Nam gồm: Nguyễn Long Sang (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi), Đặng Cao Hiển (44 tuổi), Nguyễn Tấn Huy (34 tuổi) và Lê Văn Ngọc (40 tuổi) bị ngộ độc khí CO.

Sau đó tất cả được đưa đến bệnh viện đa khoa Thống Nhất để cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành cứu chữa tuy nhiên 2 công nhân là Nguyễn Long Sang và Nguyễn Hoàng Quang Lê không qua khỏi. Các công nhân khác hiện đã tỉnh táo, sức khoẻ ổn định.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng công nhân bị nghi ngạt khí gas trong quá trình làm việc tại công ty.