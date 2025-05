Ngộ độc khí tại nhà máy gạch men ở Đồng Nai, 2 công nhân tử vong 26/05/2025 07:40

(PLO)- 5 công nhân bị ngộ độc khí CO tại công ty sản xuất gạch men được đưa đi cấp cứu nhưng 2 công nhân không qua khỏi.

Ngày 26-5, Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa có báo cáo nhanh về việc cấp cứu 5 công nhân bị ngộ độc khí CO tại công ty gạch men Phương Nam (cụm Công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Hiện 3 công nhân may mắn được cấp cứu kịp thời đang điều trị bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: VH

Theo đó, bệnh viện tiếp nhận 5 công nhân gồm: Nguyễn Long Sang (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi), Đặng Cao Hiển (44 tuổi), Nguyễn Tấn Huy (34 tuổi) và Lê Văn Ngọc (40 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nhiều hôn mê do bị ngộ độc khí CO.

Các bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng 2 công nhân Nguyễn Long Sang và Nguyễn Hoàng Quang Lê không qua khỏi.

3 công nhân còn lại đã tỉnh táo, đang được điều trị tại khoa cấp cứu.