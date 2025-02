Công an Đồng Nai bắt bị can truy nã Võ Thành Đạt 08/02/2025 19:35

Ngày 8-2, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Võ Thành Đạt (25 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) trốn truy nã về tội giết người.

Bị can Võ Thành Đạt. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, theo hồ sơ cơ quan công an, ngày 28-8-2023, Cơ quan công an Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thành Đạt để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra quyết định truy nã Đạt trên toàn quốc và tiến hành truy bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục thụ lý để xử lý.