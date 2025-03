Công an Hà Nội bổ nhiệm 13 Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 08/03/2025 18:17

(PLO)- Công an TP Hà Nội bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với 13 cán bộ là lãnh đạo các Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội.

Ngày 8-3, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng-Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, TAND và VKSND, Sở Tư pháp TP Hà Nội và chỉ huy các phòng chức năng thuộc Công an TP Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; từ ngày 1-3, Công an Thành phố đã chấm dứt hoạt động của các cơ quan CSĐT Công an cấp huyện.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Trước khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá đối với hơn 80 cán bộ là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cấp huyện và lãnh đạo các Phòng CSĐT để đề xuất với Bộ Công an xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với 13 cán bộ là lãnh đạo các Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT- Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, 13 đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ chỉ huy có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về công tác điều tra xử lý tội phạm, nắm chắc các quy định của pháp luật và có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động điều tra.