Công an mật phục trong rẫy cà phê, bắt người giấu 2,5 bánh Heroin 17/10/2025 17:26

(PLO)- Quyền mua 2,5 bánh Heroin rồi cất giấu tại rẫy cà phê để chia nhỏ bán kiếm lời, bị công an mật phục, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quyền (32 tuổi, ngụ xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Ngọc Quyền tại nơi cất giấu 2,5 bánh Heroin. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phòng PC04, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi và mật phục tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn 9A, xã Ea Wy, bắt quả tang Quyền đang mua bán ma túy.

Tại hiện trường công an thu giữ tang vật là 2,5 bánh Heroine (khoảng 800g).

Bước đầu, Quyền khai nhận, thời điểm tháng 9-2025, đã mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực xã Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk với số tiền 450 triệu đồng.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Sau đó, Quyền mang ma tuý về cất giấu tại rẫy cà phê nói trên rồi chia nhỏ, bán lại cho người khác kiếm lời.

Quyền nghiện ma túy từ nhiều năm nay.