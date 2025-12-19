Công an phường Bến Thành liên tiếp bắt, vận động người trốn truy nã 19/12/2025 11:14

(PLO)- Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết 2026, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đã bắt giữ một người dính líu đến ma túy và vận động thành công một người khác ra đầu thú.

Ngày 19-12, Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM) cho biết vừa liên tiếp phát hiện, xử lý hai người đang có quyết định truy nã trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, chiều 18-12, Nguyễn Chí Hiền (30 tuổi) đã đến trụ sở Công an phường Bến Thành đầu thú. Hiền là người đang bị cơ quan công an truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Chí Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phát hiện tung tích của Hiền, Công an phường Bến Thành đã phối hợp với Tổ công tác số 1 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiếp xúc với người thân của Hiền.

Lực lượng chức năng đã kiên trì giải thích các quy định pháp luật, phân tích quyền lợi và chính sách khoan hồng để gia đình động viên Hiền ra trình diện. Sau khi Hiền đầu thú, công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Phòng PC02 xử lý theo quy định.

Nguyễn Nho Quỳnh trước đó bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Hữu Tâm

Trước đó một ngày, vào lúc 20 giờ ngày 17-12, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Bến Thành phối hợp với Cảnh sát khu vực và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM kiểm tra hành chính tại địa chỉ 121/30A Lê Thị Riêng.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người, trong đó có hai nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định một trong hai người là Nguyễn Nho Quỳnh (31 tuổi). Quỳnh là người đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Bến Thành đã bàn giao Quỳnh cho Phòng PC04 để tiếp tục điều tra.

Theo Công an phường Bến Thành, việc liên tiếp phát hiện, xử lý người trốn truy nã thể hiện sự chủ động trong công tác nắm địa bàn và sự phối hợp hiệu quả giữa công an phường với các đơn vị nghiệp vụ, góp phần đảm bảo bình yên cho người dân dịp cuối năm.