Công an phường Chợ Lớn nói gì về clip xô xát sau va chạm giao thông? 24/03/2026 13:05

(PLO)- Liên quan đến clip lan truyền trên mạng, Công an phường Chợ Lớn xác nhận có vụ việc xô xát giữa hai tài xế xe tải nhưng diễn biến không đúng như như một số thông tin lan truyền.

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh vụ mâu thuẫn, đánh nhau giữa hai tài xế tại phường Chợ Lớn, TP.HCM, Công an phường Chợ Lớn cho biết nội dung một số thông tin trên mạng chưa chính xác. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là có va chạm giao thông.

Theo Công an phường Chợ Lớn, khoảng 11 giờ ngày 21-3-2026, tại khu vực vòng xoay Châu Văn Liêm – Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông giữa xe tải biển số 64H-053xx do anh NVK điều khiển và xe tải biển số 51D-898xx do anh VNS (24 tuổi, thường trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Công an phường Chợ Lớn làm việc với hai tài xế liên quan. Ảnh: CA

Sau khi dừng xe tại tiểu đảo đối diện số 184 Hải Thượng Lãn Ông, hai bên xảy ra cự cãi. Mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát, khiến K bị thương nhẹ ở vùng mặt, còn S bị trầy xước nhẹ ở vùng cổ.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu các bên liên quan về trụ sở Công an phường Chợ Lớn để làm việc.

Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh; đồng thời không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về vụ việc trên mạng xã hội, tránh gây hiểu lầm trong dư luận và vi phạm quy định pháp luật.