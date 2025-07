Công an TP.HCM sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 13/07/2025 22:02

(PLO)- Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục đổi mới tư duy quản trị an ninh, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ngày 12-7, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Thiếu tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh, chủ động chuyển đổi mô hình điều hành

Hội nghị có sự tham dự của các Phó Giám đốc Công an TP gồm Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Đại tá Lê Quang Đạo, Đại tá Bùi Thanh Trực, Đại tá Lương Đức Minh, Đại tá Trần Thanh Hiển, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Đại tá Trần Hồng Minh, Thượng tá Phan Huy Văn và đại diện các đơn vị thuộc Công an TP, lãnh đạo Công an cấp xã, Đồn Công an, đặc khu cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì Hội nghị. Ảnh: CA

Tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Công an TP.HCM đã nỗ lực đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Công an TP.HCM đã đi đầu trong triển khai Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt và hiệu quả. Lực lượng Công an cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn như Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Tội phạm được kéo giảm 7,88% so với cùng kỳ 2024, trong đó tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố giảm sâu. Tỷ lệ khám phá án cướp, cướp giật, trộm cắp tăng cao. Lực lượng 363 và các chiến dịch xử lý quảng cáo sai quy định tiếp tục phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân của Công an TP.HCM đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: CA

Công an TP đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an TP...

Triển khai đồng bộ chuyển đổi số, đẩy nhanh điều tra, phòng chống tội phạm

Trong 6 tháng cuối năm, Công an TP.HCM xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đi vào chiều sâu và bền vững.

Công an TP sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục tham mưu, điều phối thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, giải quyết các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, hỗ trợ thủ tục hành chính công và hoàn tất chuyển đổi sang môi trường điện tử.

Cùng với đó, Công an TP chủ động nhận diện, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Thiếu tướng Mai Hoàng thừa ủy quyền, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho hai tập thể có thành tích xuất sắc là Phòng An ninh nội địa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả bốn nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước tiếp nhận từ các sở, ngành; hoàn thiện Trung tâm dữ liệu quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra công tác Công an cấp xã.

Công an TP cũng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy, vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; quản lý chặt các đối tượng thi hành án, người đặc xá, tù tha, phòng ngừa tái phạm.

Thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an TP.HCM đã chủ động thích ứng với mô hình chính quyền đô thị hai cấp; tham mưu triển khai các thủ tục hành chính ngay từ những ngày đầu chuyển đổi, không để gián đoạn vận hành bộ máy. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được giữ vững, đặc biệt là trong dịp tổ chức các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Toàn lực lượng cũng tập trung giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp; tỷ lệ phạm pháp hình sự kéo giảm 7,88% so với cùng kỳ năm trước. Tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố tiếp tục giảm mạnh, tỷ lệ khám phá các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng cao. Lực lượng 363 duy trì hiệu quả tuần tra khép kín, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tập trung chuyển đổi số, nâng hiệu quả phòng chống tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng yêu cầu toàn lực lượng nhận thức sâu sắc về yêu cầu cao trong công tác bảo vệ Đảng, bảo đảm môi trường ổn định để TP.HCM phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc, cách thức tổ chức thực thi nhiệm vụ trong toàn hệ thống Công an thành phố.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công an TP.HCM phải phát huy vai trò điều phối thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, khẩn trương giải quyết các đầu việc còn chậm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, Công an TP.HCM sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao hiệu lực hoạt động Công an cấp xã.

Công an TP.HCM cũng tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đảm bảo tiến độ hoàn thiện Trung tâm dữ liệu quốc gia; tiếp tục rà soát và triển khai toàn trình dịch vụ công, bám sát tiêu chí phục vụ nhân dân và yêu cầu quản lý xã hội.

Thiếu tướng Mai Hoàng yêu cầu toàn lực lượng chuẩn bị chu đáo, trang trọng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó là tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 45 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.