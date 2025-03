Công an tuần tra gặp 2 thiếu nữ đang hoảng loạn, run rẩy bên đường 07/03/2025 12:36

(PLO)- Công an đi tuần tra phát hiện hai hai thiếu nữ hoảng loạn, run rẩy ở bên đường nên đã giúp đỡ đưa về Đắk Lắk.

Sáng 7-3, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời giúp đỡ, ổn định tâm lý, bàn giao hai cháu gái 14 tuổi và 12 tuổi về quê Đắk Lắk.

Công an thị trấn Cầu Giát bàn giao hai cháu gái cho Công an phường Thống nhất và Bí thư Buôn Dlung đưa hai cháu về nhà ở Đắk Lắk.

Trước đó, gần 23 giờ đêm 4-3, các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Cầu Giát đi tuần tra phát hiện hai cháu gái đang đứng bên đường trong tình trạng hoảng loạn, run rẩy vì lạnh.

Sau khi ổn định tâm lý, động viên, hai cháu gái 14 và 12 tuổi cho biết cùng trú tại Buôn Dlung 1A, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Các cháu cho biết, trước đó lên mạng xã hội tìm việc làm và có người rủ, hứa hẹn với các cháu là ra khu vực các tỉnh phía Bắc làm việc, lương cao.

Sau khi bỏ nhà đi, đón xe đò từ Tây Nguyên ra Hà Nội, khi đang đi trên đường, các cháu biết gia đình đang cùng chính quyền địa phương đang tổ chức đi tìm kiếm nên hiểu và lo sợ bị "bắt cóc” nên đã xin xuống xe ở địa phận huyện Quỳnh Lưu.

Công an thị trấn Cầu Giát đã liên hệ với Công an phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì được biết gia đình đã trình báo và đang tìm kiếm hai cháu. Công an thị trấn Cầu Giát đã bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho các cháu.

Sau đó, cán bộ Công an phường Thống nhất và Bí thư Buôn Dlung đã mua vé máy bay ra huyện Quỳnh Lưu làm việc, tiếp nhận hai cháu để đưa về cho gia đình.